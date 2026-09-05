Cristian Geambașu Scânteia Istvan Kovacs
Opinii

Cristian Geambașu Scânteia Istvan Kovacs

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 22:34
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 22:34
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Nu te plictisești niciodată la un derby Dinamo-FCSB. Dar meciul de acum avea nevoie de o scânteie pentru a se aprinde. Iar aceasta a venit de la Istvan Kovacs.

Arbitrul a fost artificierul derby-ului. Din minutul 25, el a luat meciul pe cont propriu. Era doar o chestiune de timp până când urma să înceapă recitalul celui care a fost pus la colț de Pierluigi Collina la Mondialul din această vară.

Împotriva evidenței

Atunci când, după minute de așteptare în comunicare cu cei din camera VAR și după alte minute pierdute în fața ecranului, Kovacs dicta fault în atac în loc de penalty la faultul lui Korenica asupra lui Cârjan era clar că a început recitalul.

Împotriva evidenței că noua achiziție a FCSB era cel care intervenise neregulamentar la atacantul dinamovist, Kovacs a căutat o ieșire din situația în care se pusese singur.

După ce scosese faultul în afara careului, a inversat și logica fazei.

De ce așa? Pentru că în cazul unui arbitru foarte slab orice fază importantă sau dificilă - posibil penalty, posibilă eliminare - se transformă într-un coșmar, din care iese nădușit doar cu ajutorul VAR. Ați văzut cum arăta Kovacs după ce stătuse minute în șir în fața ecranului?

Omul a încercat

După secvența cu penalty-ul refuzat lui Dinamo, Istvan Kovacs a început să arbitreze în compensație. Așa trebuie judecată eliminarea lui Andre Duarte (minutul 30), sancționat excesiv la micul conflict cu Mărginean.

Considerând probabil în sinea lui că s-a achitat de nedreptatea făcută dinamoviștilor, Kovacs a dictat degrabă penalty la intervenția corectă prin alunecare a lui Opruț la Boutoutaou (minutul 32). Încă o dată, decizie greșită întoarsă de VAR. Dar intenția contează. Adică, omul a încercat, dar era prea evidentă faza!

Pentru ce este bun Istvan

Dinamo - FCSB. Penalty-ul cerut de „câini” și decizia lui Istvan Kovacs (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Penalty-ul cerut de „câini” și decizia lui Istvan Kovacs (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Dinamo - FCSB. Penalty-ul cerut de „câini” și decizia lui Istvan Kovacs (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Aceasta este pe scurt radiografia greșelilor lui Istvan Kovacs într-un meci important, poate cel mai important al campionatului.

Cei care l-au cerut insistent și cu alte ocazii să fie delegat la astfel de partide, au acum o demonstrație de arbitraj mult sub limita acceptabilă.

Faptul că este susținut la nivel de UEFA, dar judecat aspru la nivelul forului mondial, trece în plan secundar.

Promovat pe pile la vârful arbitrajului european, Kovacs este de fapt un arbitru mediocru, bun pentru partide fără miză. Pe care, la poate face praf și pe acelea prin aroganță și problemele înțelegere ale fazelor.

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