Răzvan Burleanu ne-a dat direcția: să facem scut în jurul lui Istvan Kovacs.

Tradus, mesajul președintelui FRF spune că nu de arbitraje corecte are nevoie fotbalul românesc, ci de solidaritate cu greșelile lui Istvan.

Construită cu răbdare și cu pilele lui Kyros Vassaras la UEFA, imaginea numărului 1 al arbitrajului nostru nu ar trebui fisurată cu scandalurile provocate în Superliga României.

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După ce l-a înfierat proletar pe Gianni Infantino, ca un procuror al Partidului Muncitoresc Român al anilor ‘50, Răzvan Burleanu a trecut în tabăra apărării. De data aceasta, președintele FRF a fost avocatul lui Istvan Kovacs.

Trecerea de la rolul de procuror comunist la cel de avocat burghez a fost naturală și dezvăluie talente actoricești ascunse ale conducătorului fotbalului românesc. Dat fiind că președintele Burleanu nu se află nici pe departe la ultimul mandat, e de așteptat că în timp ni se vor revela și alte aptitudini necunoscute ale domniei sale.

Mai musculoși, mai fățoși

Șeful FRF a comentat situația celui mai bine cotat arbitru român în timpul unei conferințe de presă prilejuită de parteneriatul Federației și echipei naționale cu un lanț de săli de fitness.

Asociere care în afara unor câștiguri financiare garantează și că de acum încolo oamenii lui Burleanu, Bodescu, Vișan și compania, vor fi mai fit și ne vor reprezenta cu mușchii umflați la propriu pe plan internațional.

Închidem paranteza, revenind la idee. Lumea interesată de fotbal aștepta o reacție de la vârf privind scandalurile pe care le provoacă prestațiile lui Kovacs, iar aceasta a venit.

Chiar dacă a fost provocată de întrebările jurnaliștilor, nicidecum de o inițiativă a șefului Comisiei Centrale a Arbitrajului, am aflat cum gândește numărul 1 din fotbalul nostru.

Nu avem fotbal, dar avem arbitri?!

Răzvan Burleanu consideră că “rolul nostru, al tuturor, este să-l susținem pe Istvan Kovacs, chiar și atunci când greșește”. Să te amuzi? Să te revolți? Să ai impresia că ne ia de proști pe toți? Probabil câte puțin din toate.

Dar de ce ar trebui să fim solidari cu un individ arogant, care face praf meciurile? Așa s-ar însănătoși arbitrajul românesc, autoflagelându-ne și acceptând ca fiind de esență divină greșelile lui Istvan?

Opinia lui Burleanu ne arată însă cum stăm. Cine și de ce îl susține pe Kovacs indiferent cât de prost arbitrează. Burleanu este orice altceva, dar nu o persoană stupidă. Luându-i apărarea lui Kovacs, el recunoaște implicit că arbitrul este un capital de imagine al regimului său.

Unul construit cu migală împreună cu Kyros Vasaras, șeful CCA, care mai departe și-a pus în funcțiune pilele la vârful UEFA pentru promovarea arbitrilor români. Nu avem fotbal european, măcar să avem arbitri!

Și venim noi, ăștia, care în scris, care pe la emisiuni și-l facem pachet pe ditamai assetul! Așa arată patriotismul, sănătos, vorba altui președinte?

Istvan Kovacs

De uz extern?

Efectul precizărilor lui Răzvan Burleanu este că de acum încolo știm că oricât de grav ar greși, Istvan Kovacs are imunitate. Și impunitate, termen la modă.

Probabil că pe viitor Kovacs va fi mai puțin expus pe plan intern și va fi trimis să arbitreze prin Arabia Saudită unde va câștiga oricum mult mai mult decît prin Superliga.

Mai în glumă, mai în serios, Marius Avram, analistul Digisport pe probleme de arbitraj, a propus ca Istvan să devină un arbitru strict de uz extern, care să fie degrevat de delegări sub demnitatea lui pe plan intern.

Depinde și pe cine enervezi

Problema este că Istvan are un talent înnăscut să provoace scandal prin deciziile lui inclusiv la meciuri importante din cupele europene.

Și dacă îi isterizezi și pe Al-Khelaifi, bossul lui PSG, și pe Florentino Perez, președintele Realului, și pe Luis Enrique, și pe Mourinho, mai greu te salvează tata Vasaras împreună cu pila lui Theodoros Theodoridis, secretarul general UEFA.

Deși Istvan pare ca pisica cu 9 vieți. Câte și-o fi consumat până acum?