O explicație pentru halul în care s-a degradat arbitrajul e un moment petrecut chiar în această etapă.

Faza în care i se anulează un gol lui Csikszereda în meciul cu Petrolul e definiția incompetenței și a nepotismelor .

Un central, care controlase perfect faza în teren și pe care o judecase excelent, întoarce decizia la VAR, pentru a-i valida autoritatea și competența secretarei șefului CCA.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Comentatorii meciului Petrolul - Csikszereda sunt revoltați, chiar oripilați, în minutul 20 al meciului, când golul marcat de oaspeți e anulat fiindcă se interpretează că duelul aerian, perfect regulamentar, dintre Eppel și Hanca, e considerat fault de arbitrul VAR.

Iar centralul, după ce vede faza la monitor, întoarce ceea ce validase în teren.

Centralul vede bine, decide bine, apoi întoarce totul la ordinul VAR

Probabil că starea comentatorilor au avut-o și cei care au urmărit partida. Un duel aerian, în care doi jucători urmăresc mingea și vin unul spre celălalt, ciocnindu-se în aer, a ajuns să fie considerat fault, atunci ne punem serios întrebarea dacă în Liga 1 se mai joacă fotbal cu adevărat sau un alt sport, pe care îl înțeleg doar arbitrii.

Un fotbal pe care îl vedem cu totul altfel interpretat și analizat de arbitrii din alte campionate sau din cupele europene.

Decizia finală de la Ploiești, în acea fază, e comică. Centralul Sorin Vădana are în teren o poziție perfectă, controlează clar duelul și interpretează bine, fiindcă nu e nici vorbă de fault.

După care, chemat de VAR, întoarce decizia. Și evident că te întrebi de ce revine asupra hotărârii. Vorba unui fost arbitru, cu care am dialogat aseară: „Dacă faza era în careu, ar fi dat penalty?!”.

Există un răspuns de ce centralul și-a reconsiderat poziția cu 180 de grade. Toate au o explicație în mocirla în care a ajuns arbitrajul românesc.

Chiar dacă cu greu mai vezi ceva printre zoaiele și noroiul care au acoperit ceea ce conduce Vassaras, tot ies la suprafață incompetența și nepotismele.

În trecut, acționa corupția, acum acționează incompetența

Fiindcă în faza de la Ploiești, primul lucru care a decis a fost incompetența arbitrului VAR. Și de aici încep lucrurile interesante.

Știți cine a fost VAR?

Cristina Trandafir

Știți care este argumentul principal care a împins-o să ajungă arbitru VAR și să fie delegată la foc automat la cel mai înalt nivel în Liga 1?

Faptul că e de ani buni secretara lui Kyros Vassaras și a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Așa se explică volumul uriaș de meciuri din CV-ul său. În primele 10 etape a primit 10 delegări în cabina VAR. Într-o etapă, a 9-a, a avut chiar două meciuri supervizate!

În trecut, arbitrajul românesc era viciat de corupție, care a și fost dovedită de instanță, astăzi e făcut praf de incompetență.

Între cele două e diferență doar de nuanță, rezultatul duce în același loc: la degradare arbitrajului.

La Ploiești exact ca la Hermannstadt - CFR

Dar ce a șocat cel mai tare a fost cum de un arbitru care văzuse exact duelul, aflat la doar câțiva metri, își întoarce decizia și merge pe mâna arbitrului VAR?

Când știi însă că ești chemat la monitor de secretara lui Vassaras, practic de mâna dreaptă a șefului CCA, nu-ți mai rămâne de făcut decât să înghiți în sec și să validezi ceea ce ți se solicită. Dacă nu te supui e ca și cum ți-ai contrazice șeful, adică sistemul.

Vă amintiți de meciul Hermannstadt - CFR Cluj, din februarie? Centralul Chivulete acordase corect un penalty gazdelor în minutul 90. A fost însă chemat la VAR să-l anuleze, în cabina arbitrilor video aflându-se Ovidiu Hațegan, șeful VAR-ului din România. Și-a ascultat șeful, a întors decizia, una pe care inclusiv Vassaras, la o întâlnire cu cluburile, a catalogat-o ca fiind incorectă.

E mai bine să greșești de mână cu secretara șefului, decât să ieși din rândul sistemului

Cristina Trandafir (foto: frf.ro)

Când însă se ajunge la astfel de anomalii, în care care autoritatea din camera VAR e dată nu neapărat de competență și valoare, ci de o funcție în cadrul CCA, de șef al proiectului VAR sau, mai rău, de rolul de secretară a lui Vassaras, e normal ca arbitrii care sunt chemați la monitor să se supună necondiționat.

Acest gest al lor, de a întoarce decizii bune, corecte, oneste, în faze pe care le-au controlat în teren, arată cum se acționează în arbitrajul românesc.

E bine să validezi ce spune, ce face sau ce îți indică cel care are puterea sau cel care e omul sistemului, vezi cazul Cristina Trandafir, nu să confirmi ceea ce ai văzut bine, chiar cu ochii tăi pe gazon.

E mai bine să greșești de mână cu șeful și cu secretara șefului și a comisiei, fiindcă în acest caz, sistemul te va salva și proteja.

Mai ales că observator la Petrolul - Csikszereda a fost Augustus Constantin. Practic, o mână a lui Vassaras a fost VAR, cealaltă observator.

În schimb, dacă ieși din rând și greșești pe cont propriu, atunci sistemul te va îndepărta.

Burleanu și cum arată lupta lui anticorupție

Așa se spală o mâna pe cealaltă. Când mai apar breșe în acestă castă numită CCA, atunci se împachetează frumos două demisii, motivate ca fiind determinate de probleme personale, vezi cazurile Eduard Dumitrescu și Liviu Ciubotariu, dar pe care Răzvan Burleanu le plasează apoi, într-o declarație publică, în prim-planul luptei împotriva corupției.

Apoi, cei doi sunt votați pe lista observatorilor de arbitri și încep să primească delegări. Așa arată sistemul, unul creat și întreținut cu un singur scop: să facă jocuri și să fie doar în beneficiul celor care îl conduc, în niciun caz al arbitrajului românesc și nici al fotbalului.