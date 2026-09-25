Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian

Nicolae Stanciu (33 de ani), mijlocașul de la Dalian Yingbo, e dorit cu insistență de FCSB și U Cluj, dar internaționalul român ar putea rămâne în China.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În ultimele zile, au circulat mai multe informații privind o mutare a internaționalului român la U Cluj, însă echipa pregătită acum de Laurențiu Reghecampf a intrat și ea pe fir, iar Mihai Stoica a afirmat că transferul este „mai mult de 75% rezolvat”.

Aurel Țicleanu, despre Stanciu: „Ar vrea să mai facă o ofertă”

Aurel Țicleanu a dezvăluit că Dalian Yingbo, clubul lui Nicolae Stancu, nu ar fi dispus să renunțe atât de ușor la mijlocașul român și ar dori să-i ofere un nou contract românului. Actualul său acord este valabil până în vara anului 2027.

„Eu am înţeles că mai este un club, sau clubul lui din China, care ar vrea să mai facă o ofertă. Aşa cum zice Bogdan (Cosmescu), e o problemă de inimă, o problemă de raţiune şi o problemă din punct de vedere economic.

E greu de spus. Sunt două cluburi puternice (n.r. - FCSB și U Cluj). Cred că dilema asta ar avea-o un jucător la început de carieră”, a declarat Țicleanu, conform primasport.ro.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Nicușor Stanciu, conform Transfermarkt

În plus, presa din China a relatat despre o discuție pe care Stanciu ar fi avut-o cu medicul echipei Dalian Yingbo.

După apariția informației potrivit căreia mijlocașul ar fi ajuns la un acord cu U Cluj, medicul echipei l-ar fi contactat pe Stanciu și i-ar fi spus: „Zvonurile încep din nou”.

Internaționalul ar fi răspuns: „Da, așa este de fiecare dată când mă întorc la echipa națională” .

Discuția dintre Nicolae Stanciu și medicul echipei Dalian Yingbo (FOTO: pc.dongqiudi.com)

De-a lungul carierei, Stanciu a mai jucat la Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și, în prezent, la Dalian Yingbo.

25 de meciuri a jucat Nicolae Stanciu pentru Dalian Yingbo. A marcat 11 goluri și a livrat 4 pase decisive

Gigi Becali, despre Stanciu: „A răspuns: «Dacă sunt dorit, când vin, vorbim»”

Gigi Becali a dezvăluit, joi, că a purtat o discuție cu Nicolae Stanciu pentru un potențial transfer la FCSB:

„MM zice că transferul e rezolvat pentru că am vorbit eu cu Nicușor și mi-a zis: «Nea Gigi, eu nu merg la două echipe în România. La Dinamo și Rapid nu voi juca niciodată». I-am spus: «Poți să mergi dacă vrei la U Cluj, niciun fel de problemă, că au mai fost și alții».

I-am mai zis: «Dacă vrei, tu ești binevenit oricând». Stanciu a răspuns: «Dacă sunt dorit, când vin, vorbim». Acum, nu-mi închipui că cineva o să-i dea mai mare salariu decât îi dau eu. E posibil să-i dea.

A vrut să-l ia Rapid, dar a spus că nu poate să joace acolo. La Craiova se poate duce”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În perioada anterioară petrecută la FCSB, Stanciu a câștigat 6 trofee: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport