Fereastră de mercato din această vară a semănat cu un concert de manele în care se aruncă bani „fără număr” pentru niște băieți fără studii muzicale.

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Ați avut curiozitatea de a lua la mână transferurile din această vară, prețurile vehiculate, banii plătiți și numele jucătorilor pentru care s-au disponibilizat zeci și sute de milioane de euro?

Vă dau acum niște nume și vreau să fiți sinceri cu voi înșivă: dacă i-ați vedea pe stradă, i-ați recunoaște? Vorba aceea, sunt superfotbaliști cărora, teoretic, ar merita să le cereți autograful:

JUCĂTOR SUMA DE TRANSFER Elliott Anderson 135 milioane euro Mateus Fernandes 99 milioane euro Savio (fost Savinho) 88 milioane euro Carlos Baleba 75 milioane euro Iliman Ndiaye 70 milioane euro Crysencio Summerville 65 milioane euro

Pe unii dintre ei nu i-aș identifica nici eu și mă uit săptămânal la nenumărate meciuri din toate campionatele lumii.

Am ajuns în punctul în care fotbaliștii foarte buni nu se transferă decât în situații de conflict cu clubul/antrenorul, când intră în ultimul an de contract și nu vrei să îi pierzi gratis, ori când chiar i se termină contractul.

Și atunci asistăm la un asalt absurd fie asupra unor tineri de la care se speră că vor rupe norii în viitor, fie asupra unora care au arătat bine la echipe de mâna a doua și care îți imaginezi că vor putea face pasul următor spre formații de top, ori, varianta tot mai des întâlnită în această vară, asupra unor rezerve de la cluburi mari, sătule să nu primească șansele pe care cred că le merită.

Drept urmare ne trezim că fostul Savinho, actualul Savio, extremă dreapta la City, care în 53 de meciuri de campionat a marcat DOUĂ goluri, ajunge să coste 90 de milioane de euro doar pentru că are 22 de ani.

Sau că Milan plătește 74 de milioane pentru o eternă rezervă a lui PSG, Goncalo Ramos, iar City dă 95 de milioane pentru un puști de 18 ani ca Ayyoub Bouaddi. E drept că marocanul a arătat excepțional la Cupa Mondială și că era titular în Ligue 1 la o vârstă fragedă, dar discutăm totuși despre un pariu pe o sumă obscenă.

Ayyoub Bouaddi, transferat de Manchester City pentru 95 de milioane de euro (FOTO: mancity.com)

Încotro o ia fotbalul? Când se va opri nebunia asta?

Dacă stai și analizezi lista primilor 20 de jucători cumpărați pe foarte mulți bani (între 60 și 145 de milioane de euro) în această vară, realizezi că doar Enzo Fernandez, Rodri, Bradley Barcola, Goncalo Ramos, Morgan Rogers și Lacroix – ultimii doi deținători ai Europa/Conference League - sunt câștigători de trofee majore cu echipele de club, ori cu naționalele pentru care evoluează și te întrebi încotro o ia fotbalul? Când se va opri nebunia asta?

Evident că se vor găsi unii care să ne explice logica din spatele afacerilor, că Elliott Anderson a făcut un sezon excepțional la Nottingham și că a fost titular în naționala Angliei, că Mateus Fernandes are 21 de ani și că deja este obișnuit cu Premier League, deci este logic Tottenham să dea pe el suta de milioane de euro etc. iar cea mai des întâlnită argumentație este aceea că fotbalul produce banii ăștia, deci îi poate cheltui.

Doar că cei care vor suferi din cauza nesăbuinței conducătorilor de fotbal din zilele noastre vor fi tot amărâții de suporteri, cărora li se vor cere tot mai mulți bani pe bilete, abonamente sau tricouri, uitându-se că fără pasiunea lor, a părinților și bunicilor lor, un Yan Diomande nu ar fi ajuns să valoreze astăzi nici cât o ceapă degerată.

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