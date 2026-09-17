Radu Naum Naționala în pustiu +92 foto
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Radu Naum Naționala în pustiu

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 11:52
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 11:52
  • Intrăm curând într-o nouă Liga Națiunilor cu o piatră de moară atârnată. O să jucăm primul meci acasă, cu Bosnia, fără spectatori. E foarte bine. Nu ne trebuie spectatori. Ne trebuie prizonieri. Și o minunată frăție a complicității.
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Naționala e ca personajele din B.D., Dem, Puiu, Jean. Acum „afară”, acum „înăuntru”. Când liberi, când la „mititica”. Naționala când are, când n-are spectatori. O dată da, o dată ba.

Cu Bosnia nu o să avem. Niciun fel de spectatori, nici măcar copii. Cu Suedia o să avem. Probabil că după meci iar n-o să avem. Cu Polonia ar putea fi din nou tribunele închise, dacă se respectă această logică sinucigașă.

Acum federația a fost suspendată pentru că băieții în negru de la peluză s-au trezit să facă politică internațională. „Kosovo e Serbia” au afișat. Smart. Pac, sancțiunea!

La următoarea înfățișare poate vor zice că Suedia e Polonia. După care vor spune invers, că Polonia e Suedia. E drept, pentru scurt timp cele două au format aceeași țară în secolul XVI, alianță forțată care s-a terminat cu un război. Păi n-ar fi timpul să-i zgândărim puțin? Așa refacem noi trecutul. Și ne facem praf prezentul.

Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (92 imagini)

Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+92 Foto
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„Federația nu arată disperare în a regla insuportabila situație”

Dar nu cei care răstoarnă în arenă ca în groapa de gunoi astfel de prostii sunt de vină pentru că naționala joacă din ce în ce mai des în pustiu. De vină sunt cei care continuă să lase să se întâmple astfel de lucruri.

Nu e o întâmplare. Dacă ar vrea, i-ar identifica și le-ar bloca accesul la stadion. Pe toți, nu doar pe cei care țin o pancartă pe care e scrisă o temă provocatoare sau o insultă. Toți care subscriu, prin prezență, conivență și „uniformă” de grup. O acțiune premeditată de sabotaj trebuie sancționată aspru. Dacă are cine să o facă. Dacă ar vrea să se facă.

Federația a transmis mesaje ferme, de înfierare, dar merge în continuare ca mielul la tăiere. Nu arată disperare în a regla insuportabila situație. Iar spectatorii onești stau acasă.

Băieții nu par tulburați. De ce? Păi pentru că sunt documentați ca masă de manevră folosită și la alte acțiuni, de exemplu la mișcări de stradă. Povestea e veche. Cică nu e bine să îi deranjezi. Sunt ca bricegele, au mai multe folosințe.

Legăturile cu lumea politică sunt cunoscute. George Simion a contribuit la crearea grupului „Uniți sub tricolor” din cauza căruia pătimesc acum cei care voiau să vadă pe viu meciul cu Bosnia.

Statul român pare că își sapă propria groapă. Fotbalul e exemplul cel mai bun

Mai multe voci au cerut interzicerea celor care se dau în stambă. Mai ales că arată a ceva plănuit pentru a dărâma meciurile tricolorilor, nu e un simplu derapaj. E atât de limpede totul, cu dovezi și recidive, încât a nu acționa devine mai greu decât opusul.

Fix asta este esența problemei. Slăbiciunea, conivența, incapacitatea sau lipsa de voință autorităților în a-l apăra pe cel civilizat, patriot fără a se bate cu pumnul în piept, în fața celor cu piepturi tatuate.

Statul român pare că își sapă propria groapă. Fotbalul e exemplul cel mai bun. Dacă nu poate fi stopată o astfel de deversare de mizerii, o atare subminare a unei mari pasiuni naționale, echipa țării, petrecută de ani de zile în văzut tuturor, cu zeci de mii de martori, vă dați seama ce se întâmplă acolo unde nu aprinde nimeni lumina.

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