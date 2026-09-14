Silviu Tudor Samuilă Prăpastia
Opinii

Silviu Tudor Samuilă Prăpastia

alt-text Silviu Tudor Samuilă
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 09:40
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 12:19
  • Știți cât i-a luat CCA-ului din Anglia să recunoască public gafa monumentală din meciul Manchester United – Manchester City? Patru ore!
  • Știți cât a trecut de la derby-ul Dinamo –FCSB, meci făcut praf de cuplul Kovacs – Găman? Nouă zile! Ați văzut vreun comunicat sau vreu analiză a domnului Vassaras? Evident că nu.
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Una dintre cele mai mari greșeli de arbitraj a începutului de sezon s-a consumat aseară pe Old Trafford.

O centrare venită din partea stângă se îndrepta spre Enzo Fernandez și Erling Haaland. Argentinianul era într-o poziție clară de ofsaid, norvegianul nu. Între cei doi se afla Lisandro Martinez, care nu știa pe cine să ia în marcaj.

Derutat evident de tentativa conaționalului său, Fernandez, de a juca mingea, Martinez l-a scăpat din vedere pe Haaland care a introdus mingea în poartă.

Silviu Tudor Samuilă Prăpastia Silviu Tudor Samuilă Prăpastia

Inițial golul a fost anulat, apoi însă arbitrul VAR a intervenit și a validat golul, luând în calcul exclusiv poziția golgeterului lui City.

„VAR ar fi trebuit să recunoască impactul pe care Fernandez l-a avut asupra acțiunii”

La patru ore distanță de finalul partidei, purtătorul de cuvând al Comisiei Centrale a Arbitrilor din Anglia a transmis public următorul mesaj:

”Ca urmare a incidentului din minutul 60 al partidei Manchester United – Manchester City, joc disputat duminică în Premier League, putem oferi următoarele lămuriri.

Decizia inițială din teren a fost ofsaid la jucătorul Erling Haaland. Ea a fost verificată de VAR și s-a constatat că acesta nu se afla în poziție neregulamentară.

S-a stabilit totodată că Enzo Fernandez nu a jucat mingea, deci că nu ar fi influențat faza. Cu toate acestea, VAR ar fi trebuit să recunoască impactul pe care Fernandez l-a avut asupra acțiunii, iar decizia corectă ar fi fost on-field review (adică să solicite analizarea fazei la monitor de către arbitrul de centru).

S-a luat legătură cu Manchester United în această seară pentru recunoașterea erorii. Cazul urmează să fie analizat.”

Realizați ce prăpastie există între ei și noi?

Vă dați seama că CCA-ul lor are un angajat responsabil cu comunicarea? Adică oamenii ăia chiar sunt preocupați să transmită mesaje, să fie transparenți, să se deschidă publicului.

Cum gândește Federația Română de Fotbal relația CCA – cluburi – public? A spus-o răspicat președintele Răzvan Burleanu în urmă cu câteva zile.

”Ceea ce noi ca Federație nu ne dorim este ca Comisia Centrală a Arbitrilor să intervină după fiecare meci, pentru că dacă ar face-o, ar trebui să se țină de acest lucru.”

În primul rând, scuzați cacofonia. Nu îmi aparție. Eu doar am citat din omul aflat la al patrulea mandat în fruntea FRF.

În al doilea rând, voi realizați ce prăpastie există între ei și noi? Burleanu spune că Federația pe care o conduce nici nu ia în calcul să creeze o punte între CCA și cluburi, implicit între arbitri și suporteri, iar motivul este halucinant, pentru că ar trebui să se țină de acest modus operandi.

Ferească Dumnezeu să îl deranjezi pe Kyros Vassaras la fiecare început de săptămână pentru a ne scoate din bezna în care ne introduc, tot mai des, subalternii săi! Dar să îl mai și pui să contacteze cluburile pentru a le cere scuze pentru gafe de genul celor petrecute în Dinamo – FCSB.

anglia Manchester United Manchester City liga 1 arbitraj CCA var
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