Cristian Geambașu Drăguș sub ochii lui Hagi
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
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Cristian Geambașu Drăguș sub ochii lui Hagi

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 17:02
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 18:13
  • Printre noile achiziții ale FCSB, internaționalul român are nu doar o poziție privilegiată, ci și una care ar trebui să îl pună la treabă. Relația cu creatorul lui, acum selecționer
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FCSB s-a mișcat după rezultatele proaste din ultima vreme. Nu doar din ultima vreme, aici trebuie adăugat și sezonul trecut când campioana en titre pe atunci nu a prins play-off-ul.

Când zici FCSB nu te referi la vreo entitate misterioasă, zici, de fapt, Gigi Becali. Clubul e totuna cu omul. Deci FCSB Gigi Becali nu a mai suportat să vadă cum jucăria începe să fie batjocorită.

După eliminarea rușinoasă din preliminariile Conference League în fața letonilor de la Auda, a urmat degringolada din campionat.

Grenadele din curte

Transferurile de ultimă oră ale lui Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica vin să compenseze plecările lui Darius Olaru, Florin Tănase, Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea.

Asta și pentru că primele achiziții din perioada de pauză între campionate, Boutoutaou, Batubinsika sau Eddy Gnahore (după Politic, încă o grenadă defensivă aruncată de Dinamo în curtea rivalei) nu au oferit nici pe departe influența așteptată în jocul roș-albaștrilor.

„Baciu este și el un om!”

Întrebarea este dacă cei 3 nou veniți sunt exact piesele lipsă pe care Marius Baciu trebuie să le pună în ansamblu, astfel încât FCSB să nu mai transmită imaginea aceea că fiecare joacă după ureche.

A doua parte a întrebării trebuie să se refere la Marius Baciu însuși. Este el persoana în stare să pună ordine în echipă? Omul-club gândește că nu, din moment ce după acest 5-0 în cupă în fața Argeșului spune „Dacă comentăm asta (n.red. - că urmează demiterea lui Baciu) după 5-0, înseamnă că dăm în om. Așa cum este el, este și el un om, Baciu. Este antrenor. Când va fi vremea, va pleca, dar nu acum, după 5-0.”

Mai clar nu se poate. Chiar și la FCSB nu este suficient să fii doar un slujitor credincios al patronului.

Denis Drăguș FOTO Imago Denis Drăguș FOTO Imago
Denis Drăguș FOTO Imago

Lipsa de la pachetul Muhar-Korenica

Să revenim la întrebarea inițială. Pot cei 3 nou veniți să schimba fața fostei campioane?

Adică un internațional român care nu mai avea loc nici măcar ca rezervă la Trabzonspor, Drăguș, și doi mijlocași străini, un croat, Muhar și un kosovar, Korenica, a căror perioadă de maximă consistență fotbalistică la CFR s-a produs în timpul mandatelor lui Dan Petrescu și mult mai puțin în acela al succesorilor Mandorlini, Pancu sau Folha?

După scurta incursiune arabă, Muhar nu a mai arătat aceeași influență în jocul CFR-ului, iar Korenica a depins mereu de felul în care este pus în valoare. Lucru dovedit și de lamentările, sincere cred, ale lui Marius Șumudică în momentul în care a aflat că omul lui a semnat cu FCSB.

Ambii proveniți din spațiul ex-iugoslav, croatul Muhar și kosovarul Korenica vor aduce cu siguranță acea doză de determinare și răutate care lipsea FCSB-ului, dar din pachetul lor lipsesc rafinamentul tehnic al lui Olaru și Tănase ori calitatea de golgheter (atenuată serios în ultima perioadă) a lui Bîrligea.

Sindromul lehamitei

Prin transferurile lui Muhar și Korenica, FCSB câștigă doi jucători utili și muncitori care trebuie să compenseze plecările a 3 oameni esențiali.

Denis Drăguș poate fi în schimb factorul care să aducă lumină în exprimarea echipei antrenate încă de Marius Baciu. Asta doar în teorie.

Jucător capricios, Drăguș este pariul absolut al lui Becali și prea puțin al lui însuși. Așa se explică faptul că, dincolo de voința demisionarului Fatih Tekke, nici conducătorii lui Trabzonspor nu mai contau pe atacantul român.

Boala neimplicării de care suferă Drăguș este un sindrom aproape general pentru fotbaliștii români. Ai noștri nu pun osul, ca să ne exprimăm pe românește. Și dacă nu sar coarda, caz nefericit, ei nici nu se omoară cu firea.

Dacă nu acum, atunci când?

Bogată limba română, vedeți, oferă o mulțime de exprimări pentru aceeași idee. Neadaptare ar fi încă un cuvânt pentru a defini eșecul fotbalistului român în străinătate.

Să vedem acum dacă readaptarea este mai ușoară decât adaptarea. Mai ales că Drăguș va funcționa acum aproape de ochii creatorului său, Gheorghe Hagi. Că dacă nici acum, atunci când?

fcsb denis dragus karlo muhar meriton korenica
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