Titular cu Suedia VIDEO. Gică Hagi a confirmat GOLAZO.ro: „E bun de joc, el va juca!” +52 foto
Gică Hagi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Nationala

Titular cu Suedia VIDEO. Gică Hagi a confirmat GOLAZO.ro: „E bun de joc, el va juca!”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 22:35
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 22:54
  • Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a anunțat că Louis Munteanu (24 de ani) va fi titular în centrul atacului „tricolorilor” în duelul cu Suedia, primul din Liga Națiunilor.
  • Partida se joacă vineri, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Fără Denis Drăguș, accidentat și rămas acasă, dar și fără Daniel Bîrligea, lăsat în afara lotului pentru meciul cu Suedia, Gică Hagi a confirmat că va apela la serviciile lui Louis Munteanu.

Informația a fost dezvăluită de GOLAZO.ro încă din această dimineață.

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SUEDIA - ROMÂNIA: Gică Hagi a confirmat că Louis Munteanu va începe titular

„Primul «11» îl am de trei zile. L-am antrenat. Nu pregătesc nicio surpriză. Lucrurile sunt normale. O echipă va juca mâine, luni alta, pentru că trebuie să împărțim efortul, să-i văd și să-i cunosc pe toți.

Louis Munteanu e bun de joc. Va juca titular”, a afirmat Gică Hagi la conferința de presă premergătoare partidei.

CUM VA ARĂTA ECHIPA ROMÂNIEI CONFORM SURSELOR GOLAZO:

SISTEM: 3-4-1-2

  • I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi - L. Munteanu, Man

FOTO. Sosirea României în Suedia și conferința de presă susținută de Gică Hagi și Răzvan Marin

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Galerie foto (52 imagini)

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Alte idei interesante din conferința de presă a lui Gică Hagi

...cum va încerca România să-i oprească pe Gyokeres și Isak: „Sunt doi jucători foarte valoroși, dar cred că ne interesează jocul echipei. Defensiv să jucăm extraordinar și ofensiv să jucăm excelent, pentru că doar așa putem să câștigăm”.

...cum e să-și selecționeze fiul, pe Ianis Hagi la națională: „E un jucător care face parte din acest colectiv de aproape 14 ani. Sper să joace foarte bine pentru că e și unul din căpitanii echipei și sper ca mâine să facă diferența”.

...cum e să o întâlnească pe Suedia și din postura de antrenor: „Sper ca de data asta să câștigăm. Întotdeauna au avut o echipă foarte bună, jucători talentați, care au făcut performanțe”

...dacă se mai gândește la meciul din 1994 de la Cupa Mondială: „Nu am cum să uit. De obicei, memoria merge bine. Au fost momente fantastice și pentru noi, naționala lor nemaipomenită. Sperăm să facem aceleași performanțe și în viitor, pentru că noi asta ne dorim. Vrem să progresăm, să devenim cei mai buni, cum am fost înainte. Istoria a fost frumoasă”.

...dacă România este pregătită să întâlnească o echipă puternică din punct de vedere fizic: „Știm că întâlnim o echipă puternică. Așa cum am spus înainte, știm că trebuie să ne apărăm și să atacăm foarte bine. Suntem la nivel european și trebuie să ne ridicăm standardele. Îmi doresc foarte mult acest lucru. I-am văzut foarte bine pe băieți și am încredere că vom face un meci foarte bun”

...dacă are emoții înaintea primului meci oficial: „Emoția a trecut. Debutul a fost în vară. Acum știu că sunt încă la început, dar la fiecare antrenament și în fiecare zi arătăm mai bine. De aceea am convocat 32 de jucători să-i cunosc și să mă cunoască și ei pe mine pentru că fiecare antrenor are cerințele lor. Din noiembrie încolo începe competiția pentru că în aceste patru meciuri eu cred că am timp să-i evoluez foarte bine”.

...Suedia: „E o echipă care marchează goluri. În 10 meciuri a marcat de 18 ori, dar a primit și multe goluri. Au doi atacanți foarte buni, noi îi avem pe ai noștri, cu toate că ne lipsesc Drăguș și Coman, care cred eu că erau foarte valoroși, dar nu sunt aici să vorbesc de cei care nu sunt. Cei care sunt cred că sunt de valoare și o să vedem mâine”

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

  • Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

  • Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

  • Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

  • Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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