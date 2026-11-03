Sancțiune drastică Starul lui Răzvan Lucescu a primit  cea mai mare amendă din istoria țării. Ce s-a întâmplat
Claudinho/ Foto: IMAGO
Campionate

Sancțiune drastică Starul lui Răzvan Lucescu a primit cea mai mare amendă din istoria țării. Ce s-a întâmplat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 23:31
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 23:31
  • Claudinho (29 de ani), mijlocașul celor de la Al Sadd, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a primit cea mai mare amendă din istoria fotbalului qatarez.
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Pe 30 octombrie, Al Sadd a învins-o pe Al-Shamal, scor 4-1, în etapa #8 a campionatului din Qatar.

La finalul partidei, Claudinho a intrat în conflict cu Khaled Ahmed Al-Ansari, antrenorul secund al oaspeților, pe care a încercat să-l lovească cu piciorul.

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Starul lui Răzvan Lucescu a primit cea mai mare amendă din istoria fotbalului qatarez

Pentru comportamentul său, brazilianul a fost sancționat cu o amendă de un milion de riali qatarezi, aproximativ 245.000 de euro.

Este cea mai mare amendă aplicată vreodată în fotbalul qatarez, notează goal.com. Claudinho nu a scăpat doar cu sancțiunea financiară. A primit și șase etape de suspendare.

De asemenea, Comisia de Disciplină din cadrul Federației de Fotbal din Qatar l-a obligat pe Claudinho să acopere prejudiciul financiar cauzat de faptul că a doborât trofeul pentru „cel mai bun jucător al meciului” obținut la finalul meciului.

Brazilianul, ajuns la Al Sadd în iarna lui 2025, după ce a fost cumpărat de la Zenit în schimbul sumei de 20 de milioane de euro, este om de bază în formația antrenată de Răzvan Lucescu.

57 de meciuri
a jucat Claudinho pentru Al Sadd: a marcat 13 goluri și a reușit 23 de pase decisive
  • De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Corinthians, Bragantino, Santo Andre, Ponte Preta, Red Bull Brasil, Oeste, Osasco Sporting.

Comunicatul celor de la Al Sadd

„Considerăm că pedeapsa aplicată lui Claudinho nu este proporțională cu gravitatea faptelor, atât în ceea ce privește amenda financiară, cât și durata suspendării, mai ales dacă o comparăm cu sancțiunea dictată împotriva persoanei care a provocat și a declanșat în principal incidentele petrecute.

Ne reafirmăm respectul față de deciziile comisiei și, totodată, subliniem că avem dreptul de a contesta aceste hotărâri, în conformitate cu regulamentele în vigoare”, se arată în comunicatul transmis de echipa antrenată de Răzvan Lucescu.

Khaled Ahmed Al-Ansari, antrenorul secund al lui Al-Shamal, a primit o suspendare de cinci meciuri și o amendă de 50.000 de riali (aproximativ 11.900 de euro).

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