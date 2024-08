Carmencita Constantin, președinta Federației Române de Gimnastică, a declarat că va cere explicații din partea Federației Internaționale de Gimnastică, după controversa din finala olimpică de la sol.

Românca Ana Maria Bărbosu a avut medalie de bronz timp de câteva minute, până când arbitrii au acceptat contestația americanilor în cazul lui Jordan Chiles și i-au acordat notă mai mare de plecare (dificultate), implicit și bronzul.

Carmencita Constantin nu înțelege de ce i-a fost acceptată contestația lui Jordan Chiles iar, înainte de asta, aceiași arbitrii au refuzat contestația româncei Sabrina Maneca-Voinea, cea care terminaseră la egalitate cu Ana Maria Bărbosu.

Bronz: Jordan Chiles - 17.666, locul 4: Ana Maria Bărbosu - 17.600, locul 5: Sabrina Maneca-Voinea - 17.600.

Carmencita Constantin: „Nu înțeleg de ce i s-a dat americancei în plus”

Șefa FRG este de părere că Sabrina ar fi meritat o notă de plecare mai mare (n.r. - dificultatea exercițiului), adică 6.000, nu 5.900, ce i-ar fi oferit medalia de bronz la sol.

În același timp, dacă Sabrina s-ar fi menținut pe bârnă, în finală, ar avut șanse reale la bronz sau chiar la argint.

„ Nu vom lăsa lucrurile aşa! Vom cere explicaţii la FIG (n.r. - Federaţia Internaţională de Gimnastică).

Nu înţeleg de ce i s-a dat în sus americancei (n.r. - Jordan Chiles). Nu uitaţi că şi eu am fost arbitră internaţională şi ştiu bine, cunosc acest fenomen al gimnasticii.

Voi cere explicaţii oficiale la FIG, să se facă o analiză şi să înţelegem şi noi care a fost motivul pentru care gimnastei din SUA i-a fost acceptată contestaţia.

Consider că Ana merita locul al treilea în această competiţie de la sol. Una peste alta sunt foarte mulţumită de evoluţia fetelor , am avut o finală la echipe şi iată două locuri 4-5, care ar fi trebuit să fie un loc 3 sigur în finala de la sol.

Dacă la bârnă Sabrina şi-ar fi făcut treaba şi ar fi stat pe aparat, ne băteam clar pentru medalie, poate chiar pentru argint. Puteam vorbi acum chiar despre medalia de argint”, a declarat Carmencita Constantin, conform orangesport.ro.

Mihai Covaliu: „Suntem foarte supărați”

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat că nu înțelege cum a fost posibil ca arbitrii să analizeze cu două unități diferite de măsură două situații asemănătoare:

de ce s-a acceptat contestația americancei Jordan Chiles, care a primit 0,1 în plus la dificultatea execuției, ce a urcat-o de pe locul 5, pe locul 3

de ce contestația Sabrinei Maneca-Voinea nu a fost aprobată

„ Am venit cu mare speranțe pentru o medalie azi. Sabrina , dacă rămânea pe bârnă, era foarte aproape să câștige o medalie, iar la sol orice comentariu este de prisos, pentru că a văzut toată lumea, toată sala, toți telespectatorii...

Am fost pe locul trei, s-a făcut o contestație. Am făcut noi prima dată contestație, pe care nu ne-au aprobat-o, apoi au făcut americanii, lor li s-a aprobat. Suntem foarte supărați .

Se poate spune că arbitrii nu au analizat cu aceeași măsură cele două contestații care au fost depuse. Una din partea României și una din partea Statelor Unite.

Nu sunt un specialist ca să pot spune dacă au greșit sau nu arbitrii, pentru că nu mă pricep la acest nivel de expertiză a gimnasticii, dar, după reacția sălii, a Nadiei, pot spune că lucrurile nu au stat deloc așa .

În primul rând reacția sălii, sunt aici oameni care cunosc gimnastica, sunt din fenomen, iar la auzul deciziei că nu ne-a fost aprobată contestația, a fost un oftat, apoi un oftat și mai mare atunci când contestația americanilor a fost aprobată .

Am simțit cum am câștigat o medalie, iar apoi acea medalie nu a mai ajuns la noi. Într-un timp extraordinar de scurt. Nici nu ne-am dat seama când am avut medalie și apoi, după două minute, nu am mai avut.