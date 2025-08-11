Mihai Stoica, postare misterioasă Atac al oficialului FCSB la adresa lui Dan Șucu? „Vreau ca România să scape de securiști”
Mihai Stoica (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Mihai Stoica, postare misterioasă Atac al oficialului FCSB la adresa lui Dan Șucu? „Vreau ca România să scape de securiști"

Silviu Dumitru
Publicat: 11.08.2025, ora 15:04
Actualizat: 11.08.2025, ora 15:42

Scandal uriaș în Liga 1: Gino Iorgulescu a modificat regulamentul la cererea lui Gigi Becali.

Dan Șucu îl acuză pe președintele LPF că o favorizează pe FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Superligă. Și îi cere demisia.

Mihai Stoica, postare misterioasă: „Vreau ca România să scape de securiști”

Mihai Stoica a postat pe Facebook un dialog imaginar cu duhul din lampa fermecată a lui Aladdin, în care îi cere acestuia să scape țara de „securiști”.

  • Postarea vine la scurt timp după atacul lui Dan Șucu la adresa lui Gigi Becali și a lui Gino Iorgulescu

Iată postarea lui Mihai Stoica:

„VIS. Se făcea că găsisem în baza FCSB din Berceni o lampă. Exercitând asupra ei o forță de frecare (câțiva Newtoni, nu mulți), a ieșit o ființă supranaturală, îmbrăcată în roșu și albastru, dornică de dialog.

  • Ce faci, Meme, te mai doare măseaua?
  • Da, dar nu așa tare ca ieri
  • Olaru, Risto sunt bine pentru Drita?
  • Olaru e foarte bine, Risto vedem luni seară
  • Aha. Vezi că pot să-ți îndeplinesc o dorință, dar să fie ceva punctual
  • Hmm… vreau FCSB să câștige UEFA Champions League ediția 2028-2029
  • Exagerezi. Încearcă altceva
  • OK. Vreau ca România să scape de securiști
  • Auzi, pe cine vrei să bateți în finală?”.

Cel mai probabil, MM Stoica face aluzie la trecutul patronului rapidist, fără a-i pronunța numele.

CONTEXT: Dan Șucu a semnat un angajament cu Securitatea în 1984, având numele conspirativ „Mircea Crișan” și, conform dosarului său, a transmis mai multe informări despre turiștii străini pe care îi însoțea în calitatea sa de ghid ONT (Oficiul Național de Turism).

După Revoluție, la analiza dosarului, CNSAS (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității) a decis că Dan Șucu nu a colaborat cu Securitatea, în sensul legii: „Persoanei verificate nu i se poate reține calitatea de colaborator sau lucrător al Securității”.

Rezumatul scandalului dintre FCSB și Rapid & Craiova, via LPF

Federația Română de Fotbal a aprobat propunerea LPF de modificare a Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice.

Concret, odată cu această modificare, cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Dan Șucu a criticat faptul că Iorgulescu a permis modificarea regulamentului în timpul campionatului pentru a o ajuta pe FCSB, fără consultarea celorlalți membri.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Mihai Stoica Gino Iorgulescu rapid fcsb dan sucu
