Mihai Stoica, postare misterioasă Atac al oficialului FCSB la adresa lui Dan Șucu? „Vreau ca România să scape de securiști”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a postat un mesaj misterios, într-o zi în care campioana se află în plin război cu Dan Șucu, patronul Rapid.

Scandal uriaș în Liga 1: Gino Iorgulescu a modificat regulamentul la cererea lui Gigi Becali.

Dan Șucu îl acuză pe președintele LPF că o favorizează pe FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Superligă. Și îi cere demisia.

Mihai Stoica, postare misterioasă: „Vreau ca România să scape de securiști”

Mihai Stoica a postat pe Facebook un dialog imaginar cu duhul din lampa fermecată a lui Aladdin, în care îi cere acestuia să scape țara de „securiști”.

Postarea vine la scurt timp după atacul lui Dan Șucu la adresa lui Gigi Becali și a lui Gino Iorgulescu

Iată postarea lui Mihai Stoica:

„VIS. Se făcea că găsisem în baza FCSB din Berceni o lampă. Exercitând asupra ei o forță de frecare (câțiva Newtoni, nu mulți), a ieșit o ființă supranaturală, îmbrăcată în roșu și albastru, dornică de dialog.

Ce faci, Meme, te mai doare măseaua?

Da, dar nu așa tare ca ieri

Olaru, Risto sunt bine pentru Drita?

Olaru e foarte bine, Risto vedem luni seară

Aha. Vezi că pot să-ți îndeplinesc o dorință, dar să fie ceva punctual

Hmm… vreau FCSB să câștige UEFA Champions League ediția 2028-2029

Exagerezi. Încearcă altceva

OK. Vreau ca România să scape de securiști

Auzi, pe cine vrei să bateți în finală?”.

Cel mai probabil, MM Stoica face aluzie la trecutul patronului rapidist, fără a-i pronunța numele.

CONTEXT: Dan Șucu a semnat un angajament cu Securitatea în 1984, având numele conspirativ „Mircea Crișan” și, conform dosarului său, a transmis mai multe informări despre turiștii străini pe care îi însoțea în calitatea sa de ghid ONT (Oficiul Național de Turism).

După Revoluție, la analiza dosarului, CNSAS (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității) a decis că Dan Șucu nu a colaborat cu Securitatea, în sensul legii: „Persoanei verificate nu i se poate reține calitatea de colaborator sau lucrător al Securității”.

Rezumatul scandalului dintre FCSB și Rapid & Craiova, via LPF

Federația Română de Fotbal a aprobat propunerea LPF de modificare a Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice.

Concret, odată cu această modificare, cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Dan Șucu a criticat faptul că Iorgulescu a permis modificarea regulamentului în timpul campionatului pentru a o ajuta pe FCSB, fără consultarea celorlalți membri.

