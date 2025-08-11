Dobre se mulțumește cu egalul Atacantul de la Rapid, după 1-1 cu Oțelul: „Sunt fericit pentru ce am obținut” » Borza îl contrazice

OȚELUL GALAȚI - RAPID 1-1. Alexandru Dobre (26 de ani) și Andrei Borza (19 ani) au vorbit după remiza obținută de giuleșteni în deplasarea de la Galați.

Alex Dobre a marcat golul egalizator în minutul 60, după o acțiune pe cont propriu.

OȚELUL GALAȚI - RAPID. Alex Dobre, la finalul partidei: „Suntem mulțumiți cu un punct”

Căpitanul celor de la Rapid a vorbit despre golul marcat, dar și despre lipsurile pe care le-a arătat echipa lui Gâlcă în prima parte a meciului.

„Suntem mulțumiți că am reușit să luăm un punct, este un lucru pozitiv. Sunt fericit pentru ce am obținut în această seară, ne mulțumim și cu un punct. Mergem acasă și ne pregătim de următoarea partidă.

Nu ne-a ieșit ceea ce ne-am propus în prima repriză, dar ne bucurăm că în partea a doua am revenit și reușim să plecăm cu un punct.

La gol așa am simțit, să o fac pe cont propriu. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa. Suntem pozitivi în continuare, mai sunt multe meciuri de jucat și e important să facem ceea ce ne propunem la antrenamente. Avem multe lucruri de pus la punct, mult de muncit.

Obiectivul nostru este să facem un întreg joc bun, cu acțiuni, centrări, șuturi... Avem lucruri de pus la punct, dar săptămână cu săptămână va fi mai bine, sperăm că se vor rezolva problemele.

Este o onoare să port banderola, dar cel mai important este că băieții au încredere în mine și eu în ei. Suntem foarte uniți”, a declarat Alexandru Dobre, la flash-interviu.

Andrei Borza: „Nu știu dacă suntem mulțumiți cu egalul, dar puteam câștiga”

„Mister ne-a zis să ne facem jocul, așa cum am făcut și în primele 4 etape. Asta am încercat și cred că s-a văzut azi.

Puteam să câștigăm, nu știu dacă suntem mulțumiți cu acest egal, dar puteam câștiga.

Trebuie să continuăm tot așa, muncim în fiecare zi și sigur va fi bine. Nu știu dacă putem câștiga titlul, ne dorim, dar e încă mult prea devreme”, a declarat Borza.

VIDEO. Golul marcat de Alex Dobre în Oțelul Galați - Rapid, scor 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport