Controverse la Oțelul - Rapid FOTO. Faza care putea trimite cele trei puncte în Giulești. Specialist: „Sunt sigur că e penalty!

Rapid a beneficiat de un corner de pe partea stângă. Baroan a reluat cu capul, iar mingea a ajuns pe partea opusă, la Ciobotariu.

A urmat apoi o combinație colectivă Ciobotariu, Borza, Keita și Hazrollaj.

OȚELUL - RAPID 1-1 . Giuleștenii au solicitat penalty

Aflat în interiorul careului de 16 metri, atacantul kosovar a încercat să șuteze la colțul lung, dar încercarea sa a fost deviată de un adversar.

Mingea a rămas în careul gălățenilor și a ricoșat direct în brațul stâng a lui Zhelev, care avea mâna îndepărtată de corp.

Imediat, mai mulți jucători ai Rapidului au solicitat lovitură de la 11 metri, dar „centralul” partidei, Viorel Flueran, a acordat doar corner.

Arbitrii din camera VAR, Bogdan Dumitrache și Iulian Călin, au decis că nu există niciun element pentru care Flueran să fie chemat să revadă faza la monitor, în ciuda faptului că reluările de la TV arată că există circumstanțe de penalty.

Sunt sigur că e penalty. Este mâna depărtată de corp, lovește mingea, o duce spre minge. Se întrunesc toate criteriile pentru a acorda penalty. Constantin Zotta, fost arbitru FIFA, la Prima Sport

Oțelul deschise scorul prin Ciobanu, în minutul 33, prin Andrei Ciobanu, însă Alexandru Dobre a restabilit egalitatea, implicit și scorul final, după o oră de joc.

Brigada de arbitri de la Oțelul - Rapid:

Arbitru : Flueran Viorel Nicușor

: Flueran Viorel Nicușor Asistenți : Bîrdeș Romică și Ilinica Cristian Daniel

: Bîrdeș Romică și Ilinica Cristian Daniel Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan. Arbitru AVAR: Călin Iulian

VIDEO. Golul lui Alexandru Dobre în Oțelul - Rapid 1-1

