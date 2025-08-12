„În prima repriză am dominat” Laszlo Balint știe ce a făcut diferența în meciul cu Rapid: „Asta e realitatea, o știm cu toții”

OȚELUL GALAȚI - RAPID 1-1. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gălățenilor, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa.

Oțelul a controlat prima repriză a meciului cu Rapid. În cea de-a doua repriză, trupa lui Balint a scăzut ritmul și s-a văzut egalată.

OȚELUL GALAȚI - RAPID. Laszlo Balint: „ S-a văzut diferența plusului de pe bancă”

„Sunt sentimente amestecate. În prima repriză am controlat autoritar, chiar am avut o discuție cu băieții și le-am transmis că vreau să câștigăm și repriza a doua. S-a văzut diferența plusului de pe bancă. În a doua repriză, jucătorilor le-a scăzut energia, am pierdut agresivitatea la mijloc și automat Rapid a preluat controlul.

Asta este o realitate, o știm cu toții. De asta e important să scoatem maximum. Sunt convins că vom mai găsi 2-3 jucători pe care să-i atragem, pentru că avem nevoie de întăriri. Eu cred că puteam să pierdem azi, dar la fel de bine puteam să și câștigăm.

După 1-1 puteam să ieșim pe contraatac, dar era foarte greu să mai avem intensitate. Am obținut un punct muncit, băieții au pus în aplicare tot ce am lucrat și vreau să îi felicit. Este un proces pentru noi, trebuie să ne îmbunătățim.

Vreau să le mulțumesc suporterilor, mă bucur tare mult că la final tot stadionul a aplaudat echipa. A fost presiune, schimbarea cu Dobre în partea stângă... am avertizat jucătorii... e frustrant că am luat gol dintr-o situație ușor de gestionat.

Dur-Bozoancă este într-un moment bun, este și meritul lui că am reușit să obținem anumite puncte, dar este meritul întregii echipe”, a declarat Laszlo Balint, la flash-interviu.

Andrei Ciobanu: „Muncesc mult mai mult acum”

Andrei Ciobanu, marcatorul golului gălățenilor, a declarat că își pierduse încrederea în el pentru că nu mai înscrisese de mult timp.

„Așteptam de mult timp acest gol. Nu am mai înscris de 2-3 ani. Mă simt foarte bine la Galați, lumea mă susține, mă apreciază și asta contează mult.

Cred că pot reveni, când am fost la EURO U21 nu aveam o mentalitate corectă. Dădeam 60-70%. În ultimii 2 ani am învățat multe și cred că mentalitatea mea este schimbată în bine. Muncesc mai mult acum.

Îmi pierdusem încrederea, dar am o familie, am doi copii și asta mă ajută, am pentru cine munci și mă bucur de asta. Avem meciuri grele în următoarele etape. Cu siguranță ne vom antrena din ce în ce mai bine și vom avea rezultate bune anul acesta”, a declarat Andrei Ciobanu.

