Cîrstea, revenire de senzație! Sorana s-a calificat în optimi la WTA Cincinnati » Duel de foc cu Iga Swiatek

Sorana Cîrstea (35 de ani, #136 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 1.000 de la Cincinnati.

Românca a învins-o pe chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, #98 WTA), scor 6-7 (2), 6-4, 6-4

Sorana Cîrstea își continuă parcursul de vis pe tărâm american.

Sorana Cîrstea, în optimi la Cincinnati. Duel de foc cu Iga Swiatek

După un început de meci echilibrat, Yue Yuan a reușit să facă break-ul la scorul de 6-5 și părea că se îndreaptă spre câștigarea actului inaugural.

Sorana a revenit și a împins setul în tiebreak. Acolo, sportiva din China a fost mai stăpână pe sine și i-a permis lui Cîrstea doar două puncte.

Sportiva din România a câștigat actul al doilea, după ce a reușit să întoarcă partida în favoarea sa de la 0-2, respectiv 2-4 pentru adversară.

Scenariul s-a repetat și în setul decisiv, plin de asemenea de răsturnări de situație.

Sori a avut ocazia să servească pentru meci, la scorul de 5-2, însă Yue Yuan nu a cedat și i-a spart serviciul sportivei din România.

Totuși, după 2 ore și 48 de minute, Cîrstea și-a adjudecat partida după ce a fructificat a doua minge de meci.

Astfel, românca și-a depășit cea mai bună performanță de la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati.

56.678 de dolari și 120 de puncte WTA este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati

Sorana va avea parte de un duel de foc în optimi. Va juca cu Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA).

Poloneza s-a calificat mai departe fără să joace. Adversara sa din turul 3, Marta Kostyuk (23 de ani, #27 WTA) a abandonat chiar înaintea partidei.

Sorana Cîrstea, traseul către optimi la Cincinnati

Turul 1 : vs Donna Vekic (29 de ani, # 53 WTA) 6-1, 4-6, 6-3.

: vs Donna Vekic (29 de ani, # 53 WTA) 6-1, 4-6, 6-3. Turul 2 : vs Magdalena Frech (27 de ani, #28 WTA) 7-6(4), 2-6, 6-4.

: vs Magdalena Frech (27 de ani, #28 WTA) 7-6(4), 2-6, 6-4. Turul 3: vs Yue Yuan (26 de ani, #98 WTA) 6-7 (2), 6-4, 6-4

