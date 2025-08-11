„A FOST PENALTY CLAR!” Costel Gâlcă schimbă echipa cu FCSB: „Intră jucători care pot să dea mai mult” + Nemulțumiri mari: „Am jucat cu frică”

Oțelul - Rapid 1-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după remiza de la Galați.

Tehnicianul giuleștenilor nu a fost deloc încântat de evoluția echipei în prima repriză și consideră că Rapid trebuia să primească penalty în repriza a doua.

Rapid a rămas neînvinsă după primele 5 etape din Liga 1, fiind pe locul 2, la două puncte în spatele Craiovei.

Oțelul - Rapid 1-1 . Costel Gâlcă: „A fost penalty clar!”

„Am făcut o repriză foarte proastă, a fost și meritul adversarului. Au început foarte bine, au fost agresivi, știam asta, le-am spus, am vorbit săptămâna aceasta cu ei, că sunt foarte agresivi.

Dar, după aceea, un lucru bun a fost că am revenit în a doua repriză, am jucat destul de bine, unde am putut să și marcăm. Și am mai avut și alte ocazii.

Am trăit la intensitate maximă pentru că doream foarte mult să câștig aici, pentru că erau trei puncte importante pentru noi și ne dădeau încredere.

În prima repriză am jucat cu multă frică, cu mult respect, prea relaxați, nu știu să spun cuvântul, dar e foarte bine că în a doua repriză am revenit și ne-am creat și ocazii și am avut situații clare de gol”, a spus Gâlcă după meci, la Digi Sport.

Întrebat și despre faza controversată din minutul 76, Gâlcă a răspuns:

„Din punctul meu de vedere, a fost penalty clar, dar arbitrii decid”.

Cât despre pregătirea partidei cu FCSB, tehnicianul a spus: „Vom vedea, cu siguranță că vor intra alți jucători care pot să dea mai mult și să le punem probleme celor de la FCSB”.

VIDEO. Golul marcat de Alex Dobre în Oțelul - Rapid 1-1

