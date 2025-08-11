Alex Dobre, gol superb! VIDEO. Momentul în care atacantul de la Rapid ridiculizează apărarea Oțelului

- OȚELUL GALAȚI - RAPID. Alex Dobre (26 de ani), atacantul celor de la Rapid, a marcat un gol după o acțiune personală pe terenul celor de la Oțelul.
Rapid și Oțelul Galați s-au întâlnit în ultimul meci al etapei #5 din Liga 1.
Alex Dobre, gol în Oțelul Galați - Rapid
Atacantul giuleștenilor a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj în minutul 60, după o fază în care a driblat fără probleme doi dintre fotbaliștii Oțelului.
După ce a primit mingea în profunzime, în preajma careului gălățenilor, Dobre și-a scos doi adversari din joc, reușind să îi dribleze fără probleme. Ulterior, acesta a șutat puternic, portarul Dur-Bozoancă fiind fără reacție.
Oțelul - Rapid, echipele de start
- Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, Zivulic, Kazu – Lameira, Andrezinho, Ciobanu – Patrick, Paulinho, Bană
- Rezerve: Popescu, Ursu, Rus, Trif, Neicu, Bonilla, Frunză, Postelnicu, Sandu, Lopes, D. Neicu, Bordun
- Antrenor: Laszlo Balint
- Rapid: Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza – Keita, Hromada – Dobre, Christensen, Micovschi – Baroan
- Rezerve: Aioani, Briciu, Blazek, Bădescu, Gheorghe, Grameni, Gojkovic, El Sawy, Pop, Hazrollaj, Jambor, Koljic
- Antrenor: Costel Gâlcă
- Arbitru: Flueran Viorel Nicușor. Asistenți: Bîrdeș Romică și Ilinica Cristian Daniel. Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan. Arbitru AVAR: Călin Iulian
- Stadion: Oțelul (Galați)