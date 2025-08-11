Alex Dobre, gol superb! VIDEO. Momentul în care atacantul de la Rapid ridiculizează apărarea Oțelului

OȚELUL GALAȚI - RAPID. Alex Dobre (26 de ani), atacantul celor de la Rapid, a marcat un gol după o acțiune personală pe terenul celor de la Oțelul.

Rapid și Oțelul Galați s-au întâlnit în ultimul meci al etapei #5 din Liga 1.

Alex Dobre, gol în Oțelul Galați - Rapid

Atacantul giuleștenilor a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj în minutul 60, după o fază în care a driblat fără probleme doi dintre fotbaliștii Oțelului.

După ce a primit mingea în profunzime, în preajma careului gălățenilor, Dobre și-a scos doi adversari din joc, reușind să îi dribleze fără probleme. Ulterior, acesta a șutat puternic, portarul Dur-Bozoancă fiind fără reacție.

Oțelul - Rapid, echipele de start

Oțelul : Dur-Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, Zivulic, Kazu – Lameira, Andrezinho, Ciobanu – Patrick, Paulinho, Bană

: Dur-Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, Zivulic, Kazu – Lameira, Andrezinho, Ciobanu – Patrick, Paulinho, Bană Rezerve: Popescu, Ursu, Rus, Trif, Neicu, Bonilla, Frunză, Postelnicu, Sandu, Lopes, D. Neicu, Bordun

Popescu, Ursu, Rus, Trif, Neicu, Bonilla, Frunză, Postelnicu, Sandu, Lopes, D. Neicu, Bordun Antrenor : Laszlo Balint

: Laszlo Balint Rapid : Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza – Keita, Hromada – Dobre, Christensen, Micovschi – Baroan

: Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza – Keita, Hromada – Dobre, Christensen, Micovschi – Baroan Rezerve: Aioani, Briciu, Blazek, Bădescu, Gheorghe, Grameni, Gojkovic, El Sawy, Pop, Hazrollaj, Jambor, Koljic

Aioani, Briciu, Blazek, Bădescu, Gheorghe, Grameni, Gojkovic, El Sawy, Pop, Hazrollaj, Jambor, Koljic Antrenor : Costel Gâlcă

: Costel Gâlcă Arbitru : Flueran Viorel Nicușor. Asistenți : Bîrdeș Romică și Ilinica Cristian Daniel. Arbitru VAR : Dumitrache Bogdan. Arbitru AVAR : Călin Iulian

: Flueran Viorel Nicușor. : Bîrdeș Romică și Ilinica Cristian Daniel. : Dumitrache Bogdan. : Călin Iulian Stadion: Oțelul (Galați)

