Debut de vis pentru Ianis Stoica FOTO. Românul a marcat în primul meci oficial jucat în Portugalia, la un minut de la intrarea pe teren

- Ianis Stoica (22 de ani) a debutat cu gol la noua sa formație din Portugalia.
- Estoril - Estrela Amadora s-a încheiat scor 1-1, în prima etapă din campionatul portughez.
Estrela a început deplasarea de la Estoril cu Ianis Stoica pe bancă, însă românul a fost cel care a adus un rezultat pozitiv echipei.
Ianis Stoica, debut cu gol pentru Estrela
Estoril a deschis scorul în minutul 36 în partida cu Estrela din prima etapă a noului sezon.
Scorul de 1-0 a rămas și după pauză, iar tehnicianul Estrelei a decis să-l trimită pe teren pe Ianis Stoica, în minutul 74, acesta debutând pentru noua sa echipă.
Internaționalul român a reușit să marcheze la doar un minut după ce a fost introdus, după o alunecare în 6 metri, în urma unei centrări pe jos a lui Rodrigo Pinho.
Ianis Stoica a părăsit Hermannstadt în această vară, portughezii achitând suma de 1,3 milioane de euro pentru transferul atacantului.