„O rușine. Tupeu obraznic” Cornel Dinu, avalanșă de insulte la adresa lui Ionuț Chirilă: „Un bufon fotbalistic”

Cornel Dinu (78 de ani), legendă a clubului Dinamo, a avut un discurs fără menajamente la adresa lui Ionuț Chirilă (60 de ani), antrenorul celor de la CS Dinamo, echipă care evoluează în Liga 2.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Procurorul” a dat de pământ cu abilitățile de antrenor ale lui Chirilă și l-a criticat vehement pentru declarațiile făcute în ceea ce o privește pe CS Dinamo.

Tehnicianul a insistat că echipa din Liga 1 este cea care duce mai departe adevărata „tradiție dinamovistă”.

Cornel Dinu nu l-a menajat pe Ionuț Chirilă: „Este un bufon fotbalistic”

„O ruşine! O ruşine pentru că Chirilă nu avea ce să caute ca antrenor, el nu este antrenor, este un bufon fotbalistic, un torcător de vorbe fără niciun conţinut pe care să-l vezi în ceea ce înseamnă echipa.

Nu se poate să evoluezi şi să fii lăsat în pace să evoluezi atât de inconştient numai cu jucători tineri pentru că nu pot fi consideraţi decât ca o eventuală marfă de vânzare decât la o capacitate de a creşte o echipă competitivă, puternică şi care să nu fie de râsul curcilor la rezultatele pe care le-a obţinut în acest sezon.

Merge la inconştienţa de a spune că această echipă a lui CS Dinamo este urmaşa echipei de tradiţie Dinamo Bucureşti. Nu are nicio legătură! Echipa care continuă tradiţia este, incontestabil, echipa din prima ligă.

Pe unde a fost, a făcut numai nenorociri: Târgu Mureș, Chiajna și așa mai departe, cu o tentă de tupeu obraznic care depășește orice imaginație”, a declarat Cornel Dinu, citat de primasport.ro.

Cornel Dinu: „Păcat de numele pe care-l poartă”

Ionuț Chirilă este fiul regretatului Ioan Chirilă, unul dintre cei mai apreciați cronicari și jurnaliști români din istorie. „Nea Vanea”, așa cum era poreclit, s-a stins pe 21 noiembrie 1999 la vârsta de 74 de ani.

„Păcat de numele pe care-l poartă şi care este legat de unul dintre cei mai mari ziarişti sportivi pe care i-a avut România”, a adăugat Dinu.

Cornel Dinu: „A creat o suferinţă teribilă la Cătălin Hîldan”

De multe ori, Ionuț Chirilă și-a asumat meritul pentru generația creată la Dinamo, din care au făcut parte Cătălin Hîldan, Florentin Petre și Mihai Tararache.

Întrebat dacă tehnicianul lui CS Dinamo are dreptate, Dinu a lansat acuzații grave la adresa acestuia.

„Nu are nicio legătură cu acea generaţie! Acea generaţie este o generaţie forţată pe care el a avut-o atunci datorită amiciţiei dintre Mircea Lucescu şi Ioan Chirilă. Practic, el îşi satisfăcea stagiul militar la Dinamo şi avea şi echipa de juniori pe care mai mult a compromis-o decât a ridicat-o.

Inclusiv datorită tratamentelor medicamentos pe care le făceau acea echipă a creat o suferinţă teribilă la Cătălin Hîldan, care s-a şi confirmat.

A suferit din cauza medicamentației care i s-a dat în perioada în care el era antrenor la acea echipă de juniori pe care i-a dat-o Mircea Lucescu ca să îi găsească o acoperire pentru stagiul militar pe care îl efectua în clădirea din spate, de la Centrul de Copii şi Juniori, unde era Batalionul Sportiv al clubului Dinamo.

Are o implicare și în decesul lui Hîldan, dar nu ştiu dacă direct. Acolo lucrurile sunt foarte clare pentru că şi în cazul lui, şi al lui Petre, situaţia putea fi evitată.

Eu fusesem antrenorul echipei, rămăsese antrenor Ţălnar. Petre fusese oprit de la efort, era suspect de hepatită C, şi-a revenit după 7-8 luni cu eforturi deosebite.

Cătălin trebuia oprit şi el de la efort, ceea ce nu s-a făcut şi a devenit victima inconştienţei clubului Dinamo de la acea vreme. Cei care rămăseseră în locul meu ştiau că trebuia oprit Hîldan şi repetată analiza, dar nu s-a făcut şi a fost făcut acel meci amical de la Olteniţa”, a concluzionat Cornel Dinu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport