Șumudică a clarificat situația Detalii de ultimă oră despre plecarea în Turcia . Ce l-ar determina să plece de la CFR Cluj
Marius Șumudică/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Șumudică a clarificat situația Detalii de ultimă oră despre plecarea în Turcia. Ce l-ar determina să plece de la CFR Cluj

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 17:36
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 18:34
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacționat după zvonurile cu privire la o posibilă plecare a sa la Gaziantep.
  • Tehnicianul a mai pregătit în două rânduri formația din Turcia (2019-2021 și 2023-2024).
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Așa cum a declarat și la conferința de presă de la finalul partidei cu Petrolul, încheiată la egalitate, scor 1-1, Șumudică a dezvăluit că singurul motiv care l-ar determina să plece de la CFR Cluj în acest moment ar fi o eventuală depunctare a echipei. Formația din Gruia riscă să rămână fără 6 puncte!

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Marius Șumudică: „Singura problemă care m-ar face să iau în calcul despărțirea de CFR ar fi depunctarea”

„În momentul în care echipele din Turcia au probleme și sunt în subsolul clasamentului, apare imediat și numele lui Șumudică. Asta nu poate decât să mă bucure, pentru că e greu ca antrenor român să intri în Turcia. Probabil am lăsat amprenta acolo pentru ceea ce am făcut și se discută.

Detalii nu am, dar știu că sunt o variantă. Probabil sunt pe o listă scurtă. Au avut cea mai bună clasare cu mine, au încheiat pe locul 8 în primul an. E cea mai bună clasare a lor. Apoi, am fost demis când eram pe locul 4, în urma unei declarații nefericite, pe care ei au luat-o ca un afront.

Nu am nicio clauză la CFR, am un contract până în vară, un contract pe care le-am promis că-l voi respecta și aceeași dorință am și în momentul de față. Am contract până la 30 iunie și atât. Eu acum îmi doresc să rămân la CFR până la finele contractului.

Singura problemă care m-ar face să iau în calcul despărțirea de CFR ar fi depunctarea. Dacă ar exista, nu aș mai continua o zi.

M-am chinuit să fac punctele pe care le-am făcut în condițiile în care am pierdut 19 jucători față de anul trecut și atunci, dacă va fi luată munca tuturor, din momentul acela voi pleca”, a declarat Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

85 de meciuri
a bifat Șumudică pe banca lui Gaziantep în cele două mandate. A înregistrat 34 de victorii, 27 de remize și 24 de înfrângeri (golaveraj 133-109)
  • Rocar, InterGaz, Progresul, Farul, Gloria Bistrița, Rapid (două mandate), Kavala, Astra (două mandate), Brașov, Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab (două mandate), Gaziantep (două mandate), Rizespor, CFR Cluj (două mandate), Malatyaspor, Al-Raed și Al-Okhdood sunt echipele pe care le-a mai antrenat Șumudică de-a lungul carierei.

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