Cosmin Matei (32 ani), mijlocaș al echipei Sepsi, poate reveni momentan pe terenul de fotbal, după ce a obținut suspendarea executării pedepsei de 6 luni în cazul de dopaj în care este implicat.

Matei a fost depistat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină la un control din februarie 2024.

Mijlocașul a făcut apel pe 5 august, la două zile după ce Agenția Antidoping (ANAD) l-a suspendat. Decizia de duminică va fi valabilă până la finalizarea apelului.

Cosmin Matei a obținut suspendarea executării sancțiunii în cazul de dopaj

În urma hotărârii pe care a luat-o Comisia de Apel de pe lângă Secretariatul General al Guvernului, Matei poate reveni la antrenamentele lui Sepsi și chiar să joace.

„Este o decizie firească, corectă, într-o astfel de situație. Noi am primit decizia pe 2 august, vineri, iar apelul si cererea de suspendare au fost depuse luni dimineața, pe 5 august.

Ne-ar fi prins bine să avem o decizie în acest sens chiar mai devreme, dar e bună și acum. Judecarea apelului poate dura destul de mult, suficient cât să i se fi scurs toată suspendarea de 6 luni dispusă de Comisia de Audiere. Și atunci n-ar mai fi avut niciun sens să ne mai judecăm!

Dacă obținem câștig de cauză, jucătorul ar fi executat deja suspendarea. Dacă pierdem, va executa în continuare suspendarea rămasă.

Soluția suspendării executării sancțiunii până la finalizarea apelului este binevenită”, a explicat Paul Mincu, avocatul lui Matei, pentru gsp.ro.

Substanța care a fost depistată în organismul lui Matei poate fi găsită într-un ulei pe bază de rădăcină de mușcată și „se traduce printr-un stimulent pe termen scurt, care oferă un plus de viteză, energie și tonus muscular”.

Cosmin Matei: „E după cum ți-e norocul. Nu poți să te păzești”

În momentul în care a fost suspendat, Matei a explicat că substanța a ajuns accidental în organismul său, dintr-o băutură energizantă contaminată.

„Nu înțeleg cum pot fi găsit vinovat, în contextul în care am făcut o serie de analize la laboratoarele autorizate și am demonstrat că unele flacoane sunt contaminate iar alte flacoane nu conțin substanța interzisă . Toate sigilate dar din loturi diferite. Practic, e după cum ți-e norocul.

Este efectiv ceva de care nu poți să te păzești. În plus, am demonstrat cu datele tehnice de la meciuri, că nu a existat nicio îmbunătățire a performanțelor mele fizice, atunci când am consumat acel energizant”, a explicat Matei.