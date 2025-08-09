Musi, surprins  Fotbalistul lui Dinamo a vorbit despre criza de la FCSB: „Știu cum se lucrează acolo”
Alexandru Musi. Foto: SPORT Pictures
Superliga

Musi, surprins Fotbalistul lui Dinamo a vorbit despre criza de la FCSB: „Știu cum se lucrează acolo"

George Neagu
Publicat: 09.08.2025, ora 13:50
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 13:50
  • Alexandru Musi (21 de ani) a declarat că este surprins de criza prin care trece FCSB, fosta sa echipă.
  • Cu toate acestea, actualul jucător al lui Dinamo este de părere că roș-albaștrii vor depăși această situație.

Alexandru Musi a părăsit FCSB în această vară și a fost transferat de Dinamo.

Campioana României l-a dat pe Musi în schimbul lui Dennis Politic (25 de ani), plus un milion de euro.

Musi, surprins de criza prin care trece FCSB: „Le urez multă baftă”

Alexandru Musi, fostul jucător de la FCSB, s-a declarat surprins de criza prin care trece formația lui Charalambous.

Le urez multă baftă și sper să iasă din pasa asta proastă. Sunt jucători de calitate. Eu știu cum se lucrează acolo. Toată lumea este profesionistă și eu zic că o să iasă.

Vă dați seama că e o surpriză și pentru mine, dar de multe ori au început campionatul așa și au revenit după”, a precizat Alexandru Musi, conform fanatik.ro.

700 de mii de euro
valorează Alexandru Musi, conform Transfermarkt

FCSB a avut un început de sezon foarte bun. Campionii au câștigat Supercupa României împotriva lui CFR Cluj cu scorul de 2-1.

După acel meci a urmat o perioadă foarte slabă pentru roș-albaștri. Au suferit o înfrângerea rușinoasă cu Inter D'Escaldes în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, dar, în cele din urmă, au reușit calificarea în turul 2.

Drumul campioanei în UCL s-a oprit în turul secund, unde a fost eliminată de Shkendija, campioana Macedoniei de Nord, cu scorul de 3-1 la general.

FCSB a mai pierdut și partidele de campionat cu Farul (scor 1-2) și derby-ul cu Dinamo (scor 3-4).

Musi, decisiv în derby-ul câștigat de Dinamo cu FCSB

În etapa #4 din Superligă, FCSB și Dinamo s-au întâlnit în marele derby al României. Meciul a avut loc pe 2 august pe Arena Națională.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic s-a impus cu scorul de 4-3. Alexandru Musi, nou-venit în tabăra dinamovistă, a fost decisiv în meciul împotriva fostei sale echipe.

Tânărul jucător a reușit să înscrie în minutul 34 în poarta lui Zima și, în minutul 56, Alexandru Musi a obținut un penalty după ce a fost faultat în careu de Cercel.

Astfel, noul transfer al lui Dinamo a contribuit decisiv la prima victorie a „câinilor” după 5 ani și jumătate.

49
de meciuri și 5 goluri a reușit Alexandru Musi pentru FCSB

VIDEO. Golul marcat de Musi în Dinamo - FCSB 4-3

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
