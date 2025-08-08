FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
FCSB - Drita 3-2 a fost transmis de Pro TV FOTO Montaj GOLAZO.ro
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1

Dan Udrea
Publicat: 08.08.2025, ora 15:42
Actualizat: 08.08.2025, ora 17:36
  • FCSB - Drita 3-2 a fost transmis de Pro TV și a produs mai mulți telespectatori decât ultima finală Champions League, PSG - Inter.
  • Meciul de pe Arena Națională a atins o cotă de piață de aproape 30%, ceea ce înseamnă că unul din trei televizoare deschise între 21:30 și 23:30 a fost Pro TV.
  • Care e comparația dintre partida de pe Arena Națională și celelalte două dispute europene, CFR - Braga și U Craiova - Spartak Trnava, în articol.

Joi a fost zi plină cu fotbal în România. Trei echipe care ne-au reprezentat, toate 3 au disputat prima manșă din turul 3 preliminar pe teren propriu. Două dintre jocuri au fost transmise de Digi Sport și Prima Sport, în timp ce unul a fost difuzat de Pro TV.

FCSB, de 3 ori peste „Lia - soția soțului meu”

Acesta din urmă a și avut câștig de cauză în duelul audiențelor televiziunilor. FCSB - Drita a început la 21:30, iar Pro TV a bifat date de audiență excelente: 7,3% rating și o cotă de piață de aproape 30%.

Practic, în intervalul 21:30 - 23:30, raportat la televizoarele care erau pornite în România, unul din trei era pe Pro TV. Măsurătoare și cifrele sunt pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național. Ratingul a fost și peste cel al ultimei finale Champions League, Inter - PSG 0-5, care a avut 6,7% rating.

FCSB - Drita a fost lider detașat de audiență pentru întreaga zi de joi. A avut un număr aproape dublu față de Știrile Pro TV, de la ora 19:00, un program care de regulă e pe prima poziție.

Iar față de producția Antenei 1 cu cea mai mare audiență de ieri, meciul dintre campioanele României și Kosovo a avut un rating de aproape 3 ori mai mare. E vorba despre redifuzarea filmului Lia - soția soțului meu, care a avut doar 2,4% rating și 10,2% share.

Fotbalul, 35% cotă de piață între 21:30 și 23:30

CFR - Braga și Universitatea Craiova - Spartak Trnava au fost transmise de ambele posturi TV care dețin drepturile TV și pentru Liga 1: Digi Sport și Prima Sport.

Duelul din Bănie, care a început chiar la 21:30, în același timp cu meciul FCSB - Drita, a avut un rating de peste 5 ori mai mic decât jocul roș-albaștrilor.

Meciul Craiovei a avut chiar mai puțini telespectatori decât CFR - Braga, care însă a început la 19:30.

Audiențele celor 3 meciuri de joi

MeciPostRating/Cotă de piață
FCSB - Drita 3-2Pro TV7,3 / 29,3
CFR - Braga 1-2Digi Sport + Prima Sport1,8 / 9,9
Craiova - Trnava 3-0Digi Sport + Prima Sport1,4 / 5,7

Cum FCSB - Drita și Craiova - Spartak Trnava s-au jucat fix în același timp, audiența cumulată arată cât public a fost interesat de fotbal în seara de joi, între 21:30 și 23:30.

Iar cifrele sunt imense: un rating de 8,7% și o cotă de piață de 35%. 8,7% rating reprezintă cel mai mare nivel de audiență atins de un meci din Liga 1 în campionatul trecut, FCSB - Dinamo 2-1, disputat în play-off.

Returul Drita - FCSB nu se vede la TV

Săptămâna viitoare se anunță un meci extrem de încins în Kosovo, la returul dintre Drita și FCSB. Meciul e programat joi, pe 14 august, de la ora 21:00 și va avea loc la Priștina, dar el nu va fi disponibil la TV în România.

Drepturile au fost cumpărate de Pro TV, care însă va difuza confruntarea doar pe platforma sa de streaming, Voyo. La fel s-a întâmplat și la meciul din deplasare cu Shkendija, care s-a jucat la Skopje, când FCSB a pierdut cu 1-0.

Echipa care se va califica dintre FCSB și Drita va evolua în play-off-ul de Europa League cu Aberdeen, iar cea care va pierde va merge în play-off-ul Conference, unde se va duela cu învingătoarea din meciul Differdange - Levadia Tallinn, 2-3 în tur. Începând de pe tabloul principal, Europa League și Conference League se vor vedea doar pe Digi Sport și Prima Sport.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
pro tv europa league audienta fcsb drita
