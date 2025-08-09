Marco Leu, fiul lui Mihai Leu a suferit un accident în timpul raliului de la Timișoara, cel mai probabil „din cauza unei defecțiuni tehnice”.

Marco „și-a speriat familia”, așa cum ne-a declarat Victor Leu, unchiul său. Mai multe detalii despre accident în rândurile următoare.

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a participat în acest weekend la Super Rally Timișoara, o nouă ediție a Campionatului Național de Super Rally, dedictă memoriei tatălui său, Mihai Leu, decedat pe 1 iulie 2025.

Aflat la volanul mașinii tatălui, un Audi R8 GT3, Marco a fost protagonistul unui accident serios, rămas, din fericire, fără urmări grave.

Victor Leu: „ Ne-am speriat”

El se afla în tura de recunoaștere atunci când, cel mai probabil din cauza unei defecțiuni mecanice, a ratat un viraj din zona hotelului Continental și s-a izbit de o stație de încărcare a vehiculelor electrice.

Am simțit fiori, a fost pentru prima dată când m-am urcat într-o mașină cu atâția cai putere (n.r. 600). Am avut puțin emoții, dar până la urmă am reușit să mă obișnuiesc și acum e totul în regulă. Marco Leu pentru Prima Sport, înaintea etapei de la Timișoara

GOLAZO.ro a luat legătura cu Victor Leu, unchiul lui Marco, pentru a afla ce s-a întâmplat cu acesta.

„Accidentul e fost unul violent. Nepotul meu e în afara oricărui pericol. Am văzut și eu impactul, unul serios, și mi-a fost teamă pentru sănătatea lui. Dar am vorbit cu oameni aflați la fața locului, pentru că eu nu sunt la Timișoara, și mi-ai spus că totul e ok . Starea emoțională pe care am avut-o cu toții în ultimele luni a fost una... vă dați seama. Important e că nu a pățit nimic, dar ne-am cam speriat”, ne-a declarat Victor Leu.

Alin Huiu: „Accident de cursă”

GOLAZO.ro a luat legătura și cu Alin Huiu, președintele comisiei de media a Federației Române de Automobilism Sportiv.

Salut, Alin. Ești la Timișoara?

Da, suntem aici, au început antrenamentele pentru etapă. M-ai sunat să mă întrebi de Marco?

Da. Ce s-a întâmplat?

Marco avea o parcurgere demonstrativă de traseu. Era practic în deschiderea mașinilor care urmau să se antreneze pe probă. Și, cel mai probabil, a întâmplat o problemă tehnică. Ceva la frâne. Pentru că era undeva în capăt de șosea, unde nu trebuia să virezi. Mașina a ieșit în decor. A lovit un parapet și din parapet a sărit puțin în afară.

Am avut ceva emoții, dar sunt obișnuită. Ce s-a întâmplat face parte din lumea auto. Noi am luat foarte multe măsuri de securitate. Totul este în regulă. Anna Leu, mama lui Marco Leu

Înțeleg că Marco e OK, dar copilotul a fost transportat la spital?

Da, Marco e bine, nu are nicio problemă. Valentin Hard, care a fost și copilotul tatălui său, a mers la spital, doar așa, în spirit preventiv. Avea o problemă cu spatele și ne-a zis că-l doare puțin mai tare acum. Așa că va face câteva investigații.

Marco s-a speriat?

Nu cred. Chiar acum m-am întâlnit cu el la masă și am povestit cu el. E puțin supărat pentru situație, dar chiar nu avea ce să facă. Cel mai probabil a fost o defecțiune tehnică la frâne, cum ți-am spus. Toată lumea e OK. Nu cred că e, să zic, sperietură, pentru că e pur și simplu un incident de cursă. Doar că fiind acum și în starea asta emoțională din jurul lui Marco...

Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică, dar vedem ce o să spună mecanicii. Dacă eram pe un viraj, aveam ce să-mi reproșez. Marco Leu, fiul lui Mihai Leu

