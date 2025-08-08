Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League

Publicat: 08.08.2025, ora 23:32
Actualizat: 08.08.2025, ora 23:32
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit că Juri Cisotti (32 de ani) ar putea rata returul cu Drita din cauza problemelor medicale.

FCSB a învins Drita, scor 3-2, în manșa tur a turului 3 preliminar din Europa League.

Mihai Stoica, despre starea de sănătate a lui Juri Cisotti: „Are piciorul umflat”

Juri Cisotti, unul dintre jucătorii de bază ai campioanei în acest debut de sezon, a fost schimbat în minutul 68 al duelului cu Drita și ar putea rata returul de la Priștina.

„Cisotti, care pare în scădere, a avut şi el o problemă medicală, şi a jucat aşa. Dacă îţi arăt piciorul… Nu ştim dacă o să fie, sperăm că o să fie joi. Nu se ştie. Are piciorul foarte umflat. Au fost şi acum probleme.

Excelentă şi reintrarea în programul echipei şi în echipă a lui Edjouma, care pare foarte serios şi ne poate ajuta”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Un gol și patru pase decisive
a oferit Juri Cisotti în acest sezon, toate în preliminariile Ligii Campionilor

În cazul în care nu ar putea evolua în duelul decisiv pentru calificarea în play-off-ul Europa League, Juri Cisotti ar putea fi înlocuit de Malcom Edjouma, recent revenit în lotul european al campioanei României.

Cisotti are o entorsă la gleznă, vom vedea situaţia lui. Elias Charalambous, antrenor FCSB
  • Dacă FCSB va elimina pe Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va întâlni, în play-off-ul Europa League, pe Aberdeen (Scoția).
  • În cazul în care campioana României este eliminată de formația kosovară, parcursul european al „roș-albaștrilor” va continua în play-off-ul Conference League, unde va da piept cu învingătoarea dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia).

Gigi Becali îi ia apărarea lui Cisotti: „Nu a avut echipă”

La sfârșitul partidei de pe Arena Națională, Gigi Becali i-a luat apărarea lui Juri Cisotti. Finanțatorul campioanei României consideră că italianul este în formă bună.

„La Cisotti nu există scădere, n-a avut realizări pentru că nu a avut echipă. Nu e nicio scădere”, a declarat patronul lui FCSB, potrivit digisport.ro.

  • Cota de piață a lui Cisotti este de 800.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.
  • 29 de meciuri, șase goluri și opt pase decisive sunt cifrele italianului în tricoul „roș-albaștrilor”.

