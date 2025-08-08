Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit că Juri Cisotti (32 de ani) ar putea rata returul cu Drita din cauza problemelor medicale.

FCSB a învins Drita, scor 3-2, în manșa tur a turului 3 preliminar din Europa League.

Mihai Stoica, despre starea de sănătate a lui Juri Cisotti: „Are piciorul umflat”

Juri Cisotti, unul dintre jucătorii de bază ai campioanei în acest debut de sezon, a fost schimbat în minutul 68 al duelului cu Drita și ar putea rata returul de la Priștina.

„Cisotti, care pare în scădere, a avut şi el o problemă medicală, şi a jucat aşa. Dacă îţi arăt piciorul… Nu ştim dacă o să fie, sperăm că o să fie joi. Nu se ştie. Are piciorul foarte umflat. Au fost şi acum probleme.

Excelentă şi reintrarea în programul echipei şi în echipă a lui Edjouma, care pare foarte serios şi ne poate ajuta”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Un gol și patru pase decisive a oferit Juri Cisotti în acest sezon, toate în preliminariile Ligii Campionilor

În cazul în care nu ar putea evolua în duelul decisiv pentru calificarea în play-off-ul Europa League, Juri Cisotti ar putea fi înlocuit de Malcom Edjouma, recent revenit în lotul european al campioanei României.

Cisotti are o entorsă la gleznă, vom vedea situaţia lui. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Dacă FCSB va elimina pe Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va întâlni, în play-off-ul Europa League, pe Aberdeen (Scoția).

În cazul în care campioana României este eliminată de formația kosovară, parcursul european al „roș-albaștrilor” va continua în play-off-ul Conference League, unde va da piept cu învingătoarea dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia).

Gigi Becali îi ia apărarea lui Cisotti: „Nu a avut echipă”

La sfârșitul partidei de pe Arena Națională, Gigi Becali i-a luat apărarea lui Juri Cisotti. Finanțatorul campioanei României consideră că italianul este în formă bună.

„La Cisotti nu există scădere, n-a avut realizări pentru că nu a avut echipă. Nu e nicio scădere”, a declarat patronul lui FCSB, potrivit digisport.ro.

Cota de piață a lui Cisotti este de 800.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.

29 de meciuri, șase goluri și opt pase decisive sunt cifrele italianului în tricoul „roș-albaștrilor”.

