Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan la Steaua, a explicat rezultatele bune obținute de Universitatea Craiova în prima parte a sezonului: „Plecarea lui Mitriță, un transfer fantastic pentru ei”.

Mitriță a fost de departe cel mai important jucător al grupării din Bănie în ultimele două sezoane, cu 30 de goluri produse în 2023/24 (39 de meciuri) și 29 în 2024/25 (42 de partide).

Plecarea lui Alexandru Mitriță, benefică pentru Universitatea Craiova

Atacantul de bandă a fost cedat la Zhejiang FC pentru 2 milioane de euro și a bifat 6 goluri și 2 pase decisive în 5 partide.

În ciuda cifrelor excelente ale lui Mitriță, Baciu consideră că trupa lui Mirel Rădoi a avut numai de câștigat după plecarea acestuia, jucătorii formând în prezent un grup mult mai unit.

„Cel mai important transfer la Craiova e că a plecat Mitriţă. Pe cuvântul meu de onoare. Pentru ei e un transfer fantastic.

Eu văd o echipă acum a lui Mirel. Până acum ştiai Craiova că e Mitriţă. Toată lumea juca pentru el, parcă le era şi frică dacă nu îi dădeau mingea lui Mitriţă. Îi certa pe toţi.

Dar acum văd o echipă care aleargă toţi pentru unul, fac ambele faze foarte bine, au nişte tranziţii şi, mai ales dacă au spaţii, te omoară.

Foarte bine că l-au vândut pe Mitriţă şi au format o echipă foarte frumoasă, un bloc funcţional excelent”, a declarat Baciu, potrivit primasport.ro.

19 goluri a înscris Universitatea Craiova în primele 7 partide din sezonul 2025/26, în toate competițiile. A încasat 9

Universitatea Craiova a acumulat 10 puncte după primele patru etape din Liga 1, la fel ca Rapid și Farul. Ar fi putut avea chiar patru victorii, însă a risipit un avantaj de trei goluri în prima rundă, cu UTA.

În Conference League, trupa de pe „Ion Oblemenco” aproape sigură de prezența în play-off, după ce a trecut de FK Sarajevo și a câștigat primul meci cu Spartak Trnava, scor 3-0.

