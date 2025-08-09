„FCSB își revine” Dorinel Munteanu comentează parcursul echipelor românești în cupele europene și startul de campionat +38 foto
Dorinel Munteanu (stânga) și antrenorul FCSB, Elias Charalambous Foto: Sport Pictures
Superliga

„FCSB își revine” Dorinel Munteanu comentează parcursul echipelor românești în cupele europene și startul de campionat

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 12:27
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 12:27

Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, „Munti” analizează prestațiile din Europa, echipele din Liga 1 și oferă un verdict dur pentru nou-promovatele Metaloglobus și Csikszereda.

Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Citește și
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Citește mai mult
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa

Dorinel Munteanu: „Braga nu m-a impresionat. CFR poate întoarce rezultatul”

Ce face Dorinel Munteanu în perioada asta?

Mă uit la meciuri, ce să fac pe căldura ăsta. Sunt acasă, la Galați. Au fost ceva discuții cu echipe din străinătate, dar nu s-a concretizat nimic.

Cum ai văzut prestațiile echipelor românești din Europa?

Au fost bune. Chiar și CFR putea scoate un rezultat pozitiv, deși Braga e peste adversarele FCSB-ului și Universității Craiova. Eu cred că CFR poate întoarce soarta calificării. Braga nu mi s-a părut o echipă foarte solidă. Construiește bine, are posesie, dar defensiv are probleme mari. Depinde de Dan Petrescu cum abordează returul.

„Louis Munteanu are nevoie de minge în fața porții”

Pentru a specula acele probleme defensive, CFR trebuie să pună probleme.

Exact. Poți să faci 1-0 și să intri în prelungiri, iar acolo orice este posibil. Calificarea e deschisă. CFR are șansa ei!

Toată lumea așteaptă goluri de la Louis Munteanu și în Europa.

Cu Braga, Louis a arătat că își dorește, a alergat, dar trebuie să duci mingea în fața porții ca să marcheze. CFR are mulți accidentați. E paradoxal că Lugano, care a dominat-o pe CFR în turul 2, a pierdut 0-5 cu Celje. Ăsta e fotbalul.

Galerie foto (38 imagini)

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+38 Foto
labels.photo-gallery

Ți-a plăcut Craiova, 3-0 cu Spartak Trnava?

Prin jocul bun și cu ajutorul publicului și-a luat un avantaj important. Nu cred că mai poate rata calificarea. Nu o văd pe Spartak Trnava capabilă să întoarcă rezultatul.

„Victoria cu Drita poate fi declicul de care avea nevoie FCSB”

FCSB? Din nou emoții, victorie cu 3-2, de la a0-2.

FCSB e clar peste Drita. Chiar dacă există o criză de formă, echipa are valoare. Cred că victoria cu Drita poate fi declicul de care aveau nevoie. Și-au dat și ei seama că ieri ai fost mare, iar azi poți fi mic. Așa e în sport, așa e în viață. Azi ești sus, mâine poți fi jos, important e să rămâi puternic.

Cum îți explici căderile FCSB după câștigarea campionatului și a Supercupei?

Ține de gestionarea succesului. Poate a apărut relaxarea, au fost accidentări, schimbări în primul unsprezece. Sezonul trecut FCSB era o echipă mare, omogenă. Acum lucrurile s-au schimbat, dar își vor reveni.

„Dinamo e mai puternică decât sezonul trecut”

Ce impresie ți-au lăsat primele 4 etape de campionat?

Rapid a strâns 10 puncte, Craiova joacă foarte bine, FCSB nu e în formă, CFR e concentrată pe Europa. Dinamo nu arătase bine în primele etape, dar și-a revenit după victoria din derby-ul cu FCSB. Mi se pare că e mai puternică decât sezonul trecut și probabil va mai aduce jucători. După 10 etape vom vedea clar cine are pretenții sus.

Cine prinde play-off-ul?

90% aceleași: Rapid, Craiova, FCSB, CFR. Mai sunt Dinamo, UTA, Farul, U Cluj, echipe care au făcut achiziții. Diferența se va face după pauza de iarnă.

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

„Mâna lui Gâlcă la Rapid se va vedea din iarnă”

Rapid cu Costel Gâlcă?

Încă nu se văd mari schimbări, jucătorii au nevoie de timp să asimileze. Mâna lui Gâlcă se vedea începând din iarnă, după cel puțin șase luni. Faptul că Rapid a câștigat 10 puncte în primele patru etape nu înseamnă că va și lua campionatul.

Oțelul, fosta ta echipă, cum ți se pare?

A început modest, dar a făcut transferuri bune. Nu mi-a plăcut plecarea lui Erik Bicfalvi, era un om de vestiar important. Cred că trebuia gestionată altfel situația lui. Sezonul trecut s-a văzut că a ajutat cu experiența lui.

„Metaloglobus s-a trezit în Liga 1”

Metaloglobus și Csikszereda sunt cele mai slabe nou-promovate din ultimii ani?

Să fim serioși, Metaloglobus s-a trezit în Liga 1. E consecința faptului că în Liga 2 multe echipe n-au drept de promovare. Csikszereda a fost tare în Liga 2, dar Superliga este cu totul altceva. Cu toate astea, nu putem spune că cele două nou-promovate sunt condamnate de pe acum la retrogradare.

În schimb, FC Argeș, cealaltă nou-promovată, arată mult mai bine.

Așa este, dar FC Argeș a investit, are obiectiv clar să rămână și vrea să producă surprize. Nu se compară cu Metaloglobus și Csikszereda, aflate pentru prima dată în Liga 1.

Mesaj pentru Ianis Zicu: „Are nevoie de continuitate, să reziste”

Ce zici de debutul spectaculos al lui Ianis Zicu ca antrenor în Superliga? Zece puncte cu Farul din 12 posibile.

Într-adevăr, a început bine. Nu e o surpriză. Euforia debutului e mare și la antrenori. Vorbim după 10 etape, cam atunci putem trage primele concluzii. Vor veni și momente mai grele, pe care, ca antrenor, trebuie să știi să le gestionezi. Același lucru îl putem spune și despre Adi Mihalcea, care are un început foarte bun la UTA.

Totuși, Mihalcea are dea experiență în Superliga.

Așa este. Zicu e un antrenor tânăr, a promovat Metaloglobus, dar trebuie continuitate, să reziste. Au mai fost cazuri de antrenori din noul val care au făcut furori la început, după care nu s-a mai auzit de ei.

Citește și:

„Mult sub nivelul nostru” Zeljko Kopic, după Metaloglobus - Dinamo: „Suntem obosiți mental și fizic” » Ce spune despre Cătălin Cîrjan
Citește și
„Mult sub nivelul nostru” Zeljko Kopic, după Metaloglobus - Dinamo: „Suntem obosiți mental și fizic” » Ce spune despre Cătălin Cîrjan
Citește mai mult
„Mult sub nivelul nostru” Zeljko Kopic, după Metaloglobus - Dinamo: „Suntem obosiți mental și fizic” » Ce spune despre Cătălin Cîrjan
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Citește și
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Citește mai mult
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
dinamo bucuresti dorinel munteanu CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb
Știrile zilei din sport
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Superliga
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Citește mai mult
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Opinii
08:48
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Citește mai mult
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Stranieri
18:34
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Citește mai mult
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Stranieri
11:39
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Citește mai mult
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
17:04
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
19:53
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
Supercampioni  Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
19:52
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Superliga
12:31
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior: „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Superliga
11:36
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Citește mai mult
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Campionate
11:10
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Citește mai mult
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”
Tenis
10:21
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”
Citește mai mult
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 27 rapid 22 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share