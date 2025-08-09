Dorinel Munteanu (57 de ani), liber de contract din aprilie, după despărțirea cu cântec de Sepsi OSK, nu stă departe de fotbal.

Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, „Munti” analizează prestațiile din Europa, echipele din Liga 1 și oferă un verdict dur pentru nou-promovatele Metaloglobus și Csikszereda.

Dorinel Munteanu: „Braga nu m-a impresionat. CFR poate întoarce rezultatul”

Ce face Dorinel Munteanu în perioada asta?

Mă uit la meciuri, ce să fac pe căldura ăsta. Sunt acasă, la Galați. Au fost ceva discuții cu echipe din străinătate, dar nu s-a concretizat nimic.

Cum ai văzut prestațiile echipelor românești din Europa?

Au fost bune. Chiar și CFR putea scoate un rezultat pozitiv, deși Braga e peste adversarele FCSB-ului și Universității Craiova. Eu cred că CFR poate întoarce soarta calificării. Braga nu mi s-a părut o echipă foarte solidă. Construiește bine, are posesie, dar defensiv are probleme mari. Depinde de Dan Petrescu cum abordează returul.

„Louis Munteanu are nevoie de minge în fața porții”

Pentru a specula acele probleme defensive, CFR trebuie să pună probleme.

Exact. Poți să faci 1-0 și să intri în prelungiri, iar acolo orice este posibil. Calificarea e deschisă. CFR are șansa ei!

Toată lumea așteaptă goluri de la Louis Munteanu și în Europa.

Cu Braga, Louis a arătat că își dorește, a alergat, dar trebuie să duci mingea în fața porții ca să marcheze. CFR are mulți accidentați. E paradoxal că Lugano, care a dominat-o pe CFR în turul 2, a pierdut 0-5 cu Celje. Ăsta e fotbalul.

Ți-a plăcut Craiova, 3-0 cu Spartak Trnava?

Prin jocul bun și cu ajutorul publicului și-a luat un avantaj important. Nu cred că mai poate rata calificarea. Nu o văd pe Spartak Trnava capabilă să întoarcă rezultatul.

„Victoria cu Drita poate fi declicul de care avea nevoie FCSB”

FCSB? Din nou emoții, victorie cu 3-2, de la a0-2.

FCSB e clar peste Drita. Chiar dacă există o criză de formă, echipa are valoare. Cred că victoria cu Drita poate fi declicul de care aveau nevoie. Și-au dat și ei seama că ieri ai fost mare, iar azi poți fi mic. Așa e în sport, așa e în viață. Azi ești sus, mâine poți fi jos, important e să rămâi puternic.

Cum îți explici căderile FCSB după câștigarea campionatului și a Supercupei?

Ține de gestionarea succesului. Poate a apărut relaxarea, au fost accidentări, schimbări în primul unsprezece. Sezonul trecut FCSB era o echipă mare, omogenă. Acum lucrurile s-au schimbat, dar își vor reveni.

„Dinamo e mai puternică decât sezonul trecut”

Ce impresie ți-au lăsat primele 4 etape de campionat?

Rapid a strâns 10 puncte, Craiova joacă foarte bine, FCSB nu e în formă, CFR e concentrată pe Europa. Dinamo nu arătase bine în primele etape, dar și-a revenit după victoria din derby-ul cu FCSB. Mi se pare că e mai puternică decât sezonul trecut și probabil va mai aduce jucători. După 10 etape vom vedea clar cine are pretenții sus.

Cine prinde play-off-ul?

90% aceleași: Rapid, Craiova, FCSB, CFR. Mai sunt Dinamo, UTA, Farul, U Cluj, echipe care au făcut achiziții. Diferența se va face după pauza de iarnă.

„Mâna lui Gâlcă la Rapid se va vedea din iarnă”

Rapid cu Costel Gâlcă?

Încă nu se văd mari schimbări, jucătorii au nevoie de timp să asimileze. Mâna lui Gâlcă se vedea începând din iarnă, după cel puțin șase luni. Faptul că Rapid a câștigat 10 puncte în primele patru etape nu înseamnă că va și lua campionatul.

Oțelul, fosta ta echipă, cum ți se pare?

A început modest, dar a făcut transferuri bune. Nu mi-a plăcut plecarea lui Erik Bicfalvi, era un om de vestiar important. Cred că trebuia gestionată altfel situația lui. Sezonul trecut s-a văzut că a ajutat cu experiența lui.

„Metaloglobus s-a trezit în Liga 1”

Metaloglobus și Csikszereda sunt cele mai slabe nou-promovate din ultimii ani?

Să fim serioși, Metaloglobus s-a trezit în Liga 1. E consecința faptului că în Liga 2 multe echipe n-au drept de promovare. Csikszereda a fost tare în Liga 2, dar Superliga este cu totul altceva. Cu toate astea, nu putem spune că cele două nou-promovate sunt condamnate de pe acum la retrogradare.

În schimb, FC Argeș, cealaltă nou-promovată, arată mult mai bine.

Așa este, dar FC Argeș a investit, are obiectiv clar să rămână și vrea să producă surprize. Nu se compară cu Metaloglobus și Csikszereda, aflate pentru prima dată în Liga 1.

Mesaj pentru Ianis Zicu: „Are nevoie de continuitate, să reziste”

Ce zici de debutul spectaculos al lui Ianis Zicu ca antrenor în Superliga? Zece puncte cu Farul din 12 posibile.

Într-adevăr, a început bine. Nu e o surpriză. Euforia debutului e mare și la antrenori. Vorbim după 10 etape, cam atunci putem trage primele concluzii. Vor veni și momente mai grele, pe care, ca antrenor, trebuie să știi să le gestionezi. Același lucru îl putem spune și despre Adi Mihalcea, care are un început foarte bun la UTA.

Totuși, Mihalcea are dea experiență în Superliga.

Așa este. Zicu e un antrenor tânăr, a promovat Metaloglobus, dar trebuie continuitate, să reziste. Au mai fost cazuri de antrenori din noul val care au făcut furori la început, după care nu s-a mai auzit de ei.

