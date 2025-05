Ajutor pentru Olăroiu Un antrenor de top vine în Golf și îl poate propulsa la Campionatul Mondial din 2026

Julen Lopetegui (58 de ani) va semna cu naționala statului Qatar, la mai bine de 3 luni de când a fost demis de West Ham.

Qatar este colegă de clasament în grupa A a preliminariilor pentru CM 2026 cu Emiratele Arabe Unite, selecționată al cărei antrenor este Cosmin Olăroiu (55 de ani).

Julen Lopetegui nu este la prima experiență ca selecționer. Tehnicianul a mai pregătit naționala Spaniei în perioada 2016-2018, dar și selecționatele under 19, under 20 și under 21 a ale statului iberic.

Julen Lopetegui, noul selecționer al Qatarului

Julen Lopetegui, fostul antrenor al celor de la Real Madrid, este noul selecționer al naționalei qatareze de fotbal, așa cum anunță relevo.com.

Tehnicianul spaniol era liber de contract de pe 9 ianuarie, atunci când a fost demis de West Ham, formație ce evoluează în Premier League.

Obiectivul principal al lui Lopetegui este să ducă naționala Qatarului la Cupa Mondială, acolo unde la ultima ediție a participat din postura de țară gazdă, la turneul din 2022.

Lopetegui, „coleg” de grupă cu Cosmin Olăroiu

După ce a semnat cu naționala Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu are ca obiectiv să califice naționala arabă la turneul final al Campionatului Mondial.

Olăroiu și Lopetegui sunt în aceeași grupă în preliminarii, cele două selecționate fiind colege de clasament în grupa A a preliminariilor asiatice.

Cu doar două etape înainte de încheierea grupei de calificare, naționala Emiratelor ocupă locul 3 în grupă cu 13 puncte acumulate, în timp ce Qatar se clasează pe poziția a patra, cu 10 puncte.

Dacă învinge Uzbekistanul în ultima etapă, naționala lui Lopetegui îl trimite poate direct la Mondial pe Olăroiu, care mai are de jucat și el cu uzbecii și cu Kyrgyzstan.

Clasamentul grupei A a preliminariilor din Asia

Echipă Meciuri Puncte 1. Iran 8 20 2. Uzbekistan 8 17 3. Emiratele Arabe Unite 8 13 4. Qatar 8 10 5. Kyrgyzstan 8 6 6. Coreea de Nord 8 2

