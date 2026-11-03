Coșmar pentru Manchester United FOTO. Record șocant pe Old Trafford în cupele europene. Fanii „diavolilor” s-au săturat! Cum au protestat

Manchester United a reușit o revenire spectaculoasă în partida cu AS Roma, scor 3-2, în etapa #4 din faza principală a Ligii Campionilor, însă a bifat și o contraperformanță.

Recordul negativ stabilit de „diavoli” la partida cu AS Roma, în rândurile de mai jos.

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Manchester United uitase să mai câștige până la duelul cu AS Roma. Ultimul succes al „diavolilor” data din 10 septembrie, 4-0, cu Sabah Baku, în runda inaugurală a fazei principale din Liga Campionilor.

Manchester United, record negativ în Liga Campionilor

În weekend, gruparea de pe Old Trafford a fost învinsă, scor 0-2 în derby-ul cu Chelsea și a început cum nu se poate mai rău și confruntarea cu AS Roma.

Matias Soule (23 de ani) a deschis scorul în minutul 11, iar Donyell Malen (27 de ani) a „dublat” avantajul italienilor șase minute mai târziu, după ce a transformat o lovitură de pedeapsă.

Potrivit OPTA, a fost pentru prima dată în istorie când o echipă vizitatoare a reușit să marcheze de două ori în 17 minute pe Old Trafford într-o competiție europeană.

17 - This is the earliest any visiting team has ever scored twice at Old Trafford in major European competition. Fragile. https://t.co/Rfy2ev739n — OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2026

Fanii lui United au aruncat cu mingi de tenis pe teren

Nici suporterii „diavolilor” nu au mai suportat ce se întâmplă la echipă.

Au aruncat cu mingi de tenis pe teren și au cerut cu tărie demisia lui Joel Glazer și a fratelui său Avram. Cei doi sunt copreședinți și proprietari ai clubului.

Manchester United a revenit de la 0-2 !

Huiduiți de fani în drumul spre vestiare, elevii antrenați de Michael Carrick (45 de ani) au reușit o revenire spectaculoasă.

Bruno Fernandes a transformat un penalty în minutul 58. Căpitanul „diavolilor” a reușit și o pasă decisivă la reușita lui Matheus Cunha din minutul 83. Brazilianul a făcut „dubla” în minutul 86.

În prelungirile partidei, jucătorul transferat de la Wolves a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, însă United a rezistat și a obținut a doua victorie în Liga Campionilor din acest sezon.

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