„Singura dată când i-am bătut” Cum i-a influențat Cosmin Olăroiu cariera lui Săpunaru: „Ăia bătrâni ne loveau”

Cristian Săpunaru (41 de ani) a vorbit despre cum i-a influențat Cosmin Olăroiu (56 de ani) cariera, în episodul 11 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro.

Cristian Săpunaru, fost jucător al Rapidului și al celor de la FC Porto, alături de care a câștigat Cupa UEFA în sezonul 2010/11, a vorbit pentru GOLAZO.ro despre impactul pe care l-a avut Cosmin Olăroiu asupra carierei sale.

Cristian Săpunaru, despre cum i-a influențat Olăroiu cariera: „A avut ochi”

Fotbalistul retras la finalul sezonului trecut a vorbit despre începuturile carierei, rolul esențial pe care l-a avut Cosmin Olăroiu în dezvoltarea sa. La începutul anilor 2000, Săpunaru era atacant și juca la juniorii lui FC Național, echipă antrenată pe atunci de Oli.

„Cine mi-a schimbat postul se pare că a avut ochi. Am fost trimis la Mangalia (n.r. împrumut) să joc jumătatea de an. Din 15 meciuri am jucat 13, mi se pare. Și am avut zero goluri și două assisturi sau ceva de genul ăsta …

Când m-am întors înapoi la FC Național, era Oli antrenor. Și am avut un meci între noi, tinerii cu bătrânii. Și el tot timpul se băga la noi, la tineri, ca să ne alerge un pic dacă pierdeam. Ăia bătrânii ne loveau, în sfârșit … Și i-am zis «stau eu fundaș cu tine, profesore».

Am stat fundaș și i-am dat la coate în gură lui Mitrovici (n.r. fost atacant bosnian al "bancarilor"), că avea și 2 metri … Zicea „maistore, maistore, mă lovește”. Atunci a fost și singura dată când i-am bătut. Următoarea zi, la antrenament, aveam tactic. Atacanții făceau cu nea Mitică Bolborea (n.r. - secundul lui Olăroiu) și fundașii cu Oli.

Și a zis „hai, duceți-vă atacanții și mijlocașii cu Mitică, ceilalți, fundașii, veniți cu mine. Eu m-am dus spre atacanți. Și Oli a fluierat după mine: «Hai, treci în partea asta, că ți-am găsit poziție nouă». Și de atunci am rămas așa ”, a povestit Cristian Săpunaru, devenit ulterior unul dintre cei mai buni fundași români.

VIDEO Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11. Zdruncinat când a vorbit despre părinții săi adoptivi, furios pe subiectul Rapid

