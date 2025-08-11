FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Valentin Crețu (36 de ani) și Florin Tănase (30 de ani) au vorbit despre evoluția campioanei, după înfrângerea din Ghencea.

FCSB a pierdut meciul cu Unirea Slobozia și a ajuns la a treia înfrângere consecutivă în campionat.

FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Florin Tănase, la finalul partidei: „Așa se întâmplă când nu joci ce trebuie”

Tănase a criticat atitudinea campioanei din timpul meciului și a prefațat returul „dublei” cu Drita, din preliminariile Europa League.

„Aşa se întâmplă când nu joci ce trebuie din primul minut. Şi adversarul a avut puţină şansă, portarul lor a fost într-o formă foarte bună.

Trebuie să ne trezim şi să acumulăm puncte. Problema e că nu am marcat, e păcat. Trebuie să acumulăm puncte, e distanţa foarte mare faţă de primul loc.

În Europa, trebuie să mergem acolo şi să ne calificăm. Fără dubii, e unul dintre cele mai importante meciuri, după ne gândim la următorul meci de campionat.

Dar returul cu Drita e cel mai important meci. Când suferi atâtea înfrângeri, nu e doar o problemă, sunt mai multe”, a declarat Florin Tănase la Digi Sport.

Valentin Crețu: „ Nu-mi dau seama cum am ajuns în situația asta”

„Nu știu, e greu de găsit o explicație. O înfrângere destul de dureroasă. Veneam după o victorie, speram să o legăm pe a doua, dar...

Din păcate, la prima ocazie am luat gol și n-am mai putut să mai marcăm, să egalăm măcar și să revenim. Nu știu, chiar nu găsesc nicio explicație.

Defensiva pornește din atac. Asta e la orice echipă. Trebuie să ne apărăm cu toți, să atacăm cu toții. Nu știu, dacă Mister nu găsește nicio explicație...

Eu încerc să-mi fac treaba de jucător și să-mi ajut echipa cât pot de bine, dar, sincer, nu găsesc nicio explicație. Sper să fie ca în fiecare an când am început prost și am terminat bine.

E foarte greu. Bineînțeles, am revenit de multe ori și în sezonul trecut, dar, din păcate, în seara asta n-am mai putut să revenim, să dăm un gol. Ne-am creat destul de multe șanse, dar s-au apărat destul de bine și din păcate n-am mai reușit.

Câteodată te ajută norocul, dar trebuie să pui osul la treabă și să muncești mult. Nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama cum am ajuns în situația asta” , a declarat Valentin Crețu, pentru sursa citată.

