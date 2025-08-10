Aliuță, fost jucător la Steaua și Rapid, nu a avut o copilărie ușoară și a conștientizat de mic eforturile făcute de părinții săi.

Fostul fotbalist și-a amintit un episod care îl emoționează și astăzi: promisiunea făcută mamei când era doar un puști.

Palmele sparte și lacrimile mamei

„(...) Când aveam 15 ani, mama muncea și a venit într-o zi, cum erau iernile atunci, foarte friguroase. Avea palmele sparte… și a început să plângă. A fost prima dată când mi-a zis «când ajungi fotbalist, să scăpăm de toate astea?».

I-am zis «Îți promit că o să ajung și primii bani ți-i aduc ție». Și așa s-a întâmplat!

Chiar vorbeam cu mama acum o săptămână, i-am adus aminte de acel moment și am simțit-o emoționată, am schimbat subiectul. Am retrăit momentul acela important pentru amândoi, pentru că eu ce i-am promis am făcut.

(...)

Când eram copil, noi realizam ce înseamnă sacrificiul părinților, cât de greu era. Când mi-am văzut mama plângând și i-am promis acel lucru, asta m-a ambiționat foarte mult.

Primul contract pe care l-am avut, când m-a dat Steaua împrumut la Mizil, țin minte că am venit cu vreo 2.000 - 3.000 de dolari în lei și i-am adus toți banii. I-am spus că de azi se va schimba totul și așa a fost!”.

