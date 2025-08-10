„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”

- Fostul tenismen ucrainean Sergiy Stakhovsky (39 de ani) a reacționat public la comentariile lui John Isner (40 de ani), fost număr 8 mondial.
- Sportivul american declarase că situația în care sportivii ruși joacă sub statut neutru a devenit „ridicolă”.
Jucătorii din Rusia și Belarus au fost sancționați în urma invadării Ucrainei din 2022, autoritățile belaruse fiind considerate susținătoare active ale Moscovei.
Stakhovsky i-a răspuns lui Isner în disputa legată de steagul sportivilor ruși
Isner, retras din tenisul profesionist în 2023 și câștigător a 16 titluri ATP, a spus:
„Pot jucătorii de tenis ruși să își primească înapoi steagul? E cam ridicol deja”, a scris americanul de 40 de ani pe platforma „X” (fostul Twitter).
Stakhovsky, care s-a retras în 2022, după o carieră în care a câștigat patru titluri ATP, l-a invitat pe Isner să viziteze Ucraina înainte de a-și da cu părerea.
Într-o postare pe Instagram, fostul jucător a distribuit imagini din Kiev, realizate după un atac cu dronă soldat cu peste 30 de victime:
„Dragă John, te invit în Ucraina, iar după o săptămână petrecută aici îmi vei spune dacă sportivii merită sau nu să își recupereze steagul.
Niciunul dintre cei pe care îi aperi nu a condamnat invazia sau nu și-a exprimat regretul. Poate asta îți va reîmprospăta memoria”, a notat Stakhovsky, conform tennisupdate.com.
Postarea nu se mai află pe pagina fostului sportiv.
Stakhovsky chiar s-a înrolat în armata ucraineană pentru a lupta împotriva Rusiei.
De ce joacă Rusia sub statut neutru
Invazia Ucrainei a determinat numeroase organisme sportive să adopte măsuri de sprijin pentru țara atacată.
În 2022, Wimbledon a devenit primul turneu major care a interzis accesul jucătorilor din Rusia și Belarus, după ce ministrul britanic al Sportului, Nigel Huddleston, a declarat că sportivii aflați sub drapelul rus nu ar trebui să fie acceptați.
Măsura i-a exclus atunci pe mai mulți sportivi de top, printre care fosta lideră mondială Victoria Azarenka, actualul număr 1 Aryna Sabalenka, Daniil Medvedev, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova și Andrey Rublev.
În 2023, interdicția a fost ridicată, însă sportivii au continuat să concureze sub steag neutru.
Continuăm să condamnăm invazia ilegală a Rusiei și ne menținem sprijinul deplin pentru poporul Ucrainei. A fost o decizie extrem de dificilă, luată cu multă considerație pentru cei afectați. Ian Hewitt, președintele All England Club, conform sursei citate
Măsura din 2022 a fost criticată de ATP și WTA, care au amenințat cu retragerea calității de membru a Lawn Tennis Association (LTA). În schimb, cele două organizații au susținut decizia adoptată în 2023.