FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Elias Charalambous (44 de ani) a fost nemulțumit de compartimentul ofensiv și a tras un semnal de alarmă către elevii săi.

Drita - FCSB e joi, 14 august, netelevizat, transmis online pe voyo.ro și liveTEXTpe GOLAZO.ro, de la 21:00

Singurul gol al partidei cu Slobozia a fost marcat de jucătorul venit sub formă de împrumut de la Dinamo, Raul Rotund.

Elias Charalambous, nemulțumit de compartimentul ofensiv: „ S-a terminat”

FCSB a pierdut meciul cu Unirea Slobozia, deși a condus ostilitățile și a avut o serie consistentă de ocazii prin care putea marca.

La sfârșitul duelului din Ghencea, Elias Charalambous și-a arătat nemulțumirea față de modalitatea prin care compartimentul ofensiv al echipei a gestionat atacurile.

Tehnicianul cipriot a tras un semnal de alarmă către jucătorii săi.

„Când adversarul ajunge la poarta noastră, e ca și cum ar fi gol. E ceva ce nu poți explica cu adevărat în fotbal.

Apoi, chiar dacă ne-am creat niște ocazii, nu am avut energia pe care, în mod normal, trebuie să o avem în astfel de meciuri.

În a doua repriză am jucat, am controlat jocul, am avut mingea, dar am ajuns în ultima treime fără să avem mintea limpede. Nu ne așteptam la acest rezultat.

Acum nu putem schimba nimic. S-a terminat. În campionatul avem timp să recuperăm, dar trebuie să arătăm asta, trebuie să ne îmbunătățim. Nu putem merge mereu așa.

Avem șansa să mergem mai departe în Europa joi, așa că ne vom concentra pe asta acum.

Trebuie să vedem ce putem face în campionat pentru a recupera (n.r. - diferența de puncte față de lider)”, a spus Elias Charalambous, la sfârșitul partidei.

(n.r. - despre jocul lui FCSB) Lent, fără ritm, fără entuziasm. Luăm gol la prima ocazie meci de meci. Sunt îngrijorat. Nu înțeleg de ce nu avem mintea limpede! Nu trebuie să ne temem de greșeli, fotbalul e un joc al greșelilor. Ne lipsește spiritul echipei, nu mai suntem noi. Nimeni nu se aștepta să avem un start atât de rău Elias Charalambous, antrenor FCSB

FCSB a pierdut trei meciuri consecutive în Superliga, cu Unirea Slobozia, Dinamo și Farul

VIDEO Dinamovistul Raul Rotund a adus victoria pentru Unirea Slobozia

Sosit sub formă de împrumut, de la Dinamo, Raul Rotund s-a integrat rapid în lotul ialomițenilor. Jucătorul provenit din lotul „câinilor roșii” a marcat unicul gol al partidei.

În minutul 35, Raul Rotund a primit o pasă filtrantă de la Florin Purece și, din apropierea lui Valentin Crețu, a șutat la colțul stâng al porții lui Lukas Zima, care nu a putut respinge balonul.

În acest debut de sezon, Raul Rotund a ratat numai prima etapă din campionat, împotriva lui CFR Cluj, când nu a făcut parte din lot.

Jucătorul venit de la Dinamo a jucat toate celelalte patru dueluri și a marcat două goluri.

Cealaltă reușită a lui Raul Rotund în tricoul celor de la Unirea Slobozia a fost în etapa #2, împotriva celor de la Csikszereda, scor final 6-1.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport