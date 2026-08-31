Cupa României 2026/2027 Aduce în prim-plan dueluri cu profiluri diferite

Cupa României propune o nouă serie de confruntări interesante, cu echipe din SuperLiga puse față în față atât între ele, cât și cu formații din eșaloanele inferioare.

propune o nouă serie de confruntări interesante, cu echipe din SuperLiga puse față în față atât între ele, cât și cu formații din eșaloanele inferioare. Diferențele de valoare, rotația loturilor, programul aglomerat și motivația specifică acestei competiții pot influența decisiv desfășurarea partidelor.

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Pentru fiecare dintre cele șapte meciuri selectate am urmărit forma recentă, producția ofensivă, comportamentul defensiv și elementele tactice care pot orienta jocul.

Prima etapă a grupelor Cupei României se desfășoară între 1 și 3 septembrie și propune mai multe confruntări între echipe din eșaloane diferite și dueluri directe între formații din SuperLiga.

Într-un asemenea context, o agenție pariuri sportive trebuie să privească dincolo de diferența de nume dintre adversare, rotația loturilor, profilul tactic și momentul de formă devenind elemente importante în evaluarea fiecărui joc.

Sepsi OSK - CFR Cluj

Șansă dublă x2 - 1.50



CFR vine după două victorii consecutive în campionat, 1-0 cu FCSB și 3-2 la Csikszereda, reacție importantă după eșecul 0-3 de la Hunedoara. Din punct de vedere tactic, experiența lotului clujean și capacitatea de a alterna construcția pozițională cu atacul vertical reprezintă argumente importante într-un meci de Cupă.



Sepsi rămâne însă un adversar dificil pe teren propriu, motiv pentru care protejarea egalului este relevantă. CFR nu trebuie să domine permanent pentru a controla partida, trebuie să gestioneze corect tranzițiile și momentele fără minge. X2 la 1.50, mizează în primul rând pe capacitatea clujenilor de a evita înfrângerea.

Experiența superioară a clujenilor și capacitatea de a gestiona momentele dificile susțin scenariul în care CFR evită înfrângerea, într-un joc care poate rămâne echilibrat până spre final.

Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești

Șansă dublă 1x și minim 2 goluri - 1.65



Cele două formații tocmai au oferit un spectaculos 2-3 pe Cluj Arena, Petrolul marcând în minutele 3, 34 și 49, U prin dubla lui Lukic. Universitatea a avut 70% posesie, 22 de șuturi și 2,08 xG, cifre care arată cât de mult a produs ofensiv chiar într-o partidă pierdută.



Reîntâlnirea imediată poate favoriza ajustările tactice ale gazdelor. U știe unde a fost vulnerabilă, dar și unde poate ataca blocul prahovean. Petrolul are calitate pe tranziție, ceea ce susține componenta de goluri. 1X & minim 2 goluri la 1.65 combină reacția așteptată a Universității cu potențialul unui nou duel deschis.

Reacția Universității după precedentul duel și potențialul ofensiv demonstrat de ambele formații conturează un meci în care gazdele pot evita înfrângerea, două goluri sunt realizabile.

Gloria Bistrița - Csikszereda

Ambele marchează - 1.80



Gloria are 7 goluri marcate în primele cinci etape de Liga 2 și patru partide în care a primit gol.

Bistrițenii au câștigat recent 1-0 cu Olimpia Satu Mare, după două înfrângeri consecutive. Csikszereda vine după spectaculosul 2-3 cu CFR Cluj, rezultat care confirmă că poate produce ofensiv, dar rămâne vulnerabilă defensiv.



Diferența de eșalon poate împinge oaspeții spre mai multă posesie, însă Gloria are avantajul terenului și posibilitatea atacării spațiilor în tranziție. Pentru ambele marchează la 1.80, scenariul urmărit este unul în care experiența lui Csikszereda produce ocazii, fără ca oaspeții să controleze complet faza defensivă.

Capacitatea Gloriei de a produce ofensiv acasă și vulnerabilitățile defensive arătate de Csikszereda pot transforma confruntarea într-un schimb de oportunități, cu posibilitatea reală ca ambele formații să înscrie.

Sporting Liești - Dinamo

Interval 3-6 goluri în meci total - 1.48



Sporting Liești a ajuns în grupe după trei confruntări de Cupă spectaculoase: 4-2 cu Unirea Braniștea, 4-2 cu Adjud și 2-1 după prelungiri cu USV Iași. Dinamo vine din SuperLiga cu 14 goluri marcate în șapte etape, inclusiv victorii cu 5-1 și 4-0.



Dinamo are avantaj evident la calitatea individuală, circulația mingii și ritmul atacurilor, în timp ce Liești a demonstrat că nu renunță la propria inițiativă ofensivă. Partida se va disputa la Galați, nu pe terenul obișnuit al lui Sporting. Intervalul 3-6 goluri la 1.48 acoperă mai multe scenarii, de la 3-0 până la un joc în care contribuie ambele echipe.

Diferența valorică favorizează Dinamo, însă parcursul ofensiv al gazdelor în Cupă poate contribui la spectacol, intervalul de trei până la șase goluri acoperind mai multe scenarii plauzibile.

FC Argeș - FCSB

Minim 2 goluri total - 1.40



FC Argeș are un profil defensiv remarcabil în actuala SuperLigă: după șapte etape a primit doar 5 goluri, șase dintre cele șapte partide s-au încheiat cu maxim două reușite. FCSB are însă suficientă calitate pentru a modifica acest tipar și a câștigat chiar prima confruntare directă a sezonului cu 2-0.



Tactic, cheia va fi capacitatea FCSB de a destabiliza blocul compact al piteștenilor și de a accelera după recuperare. Argeș poate răspunde prin tranziție și faze fixe. Pentru minim 2 goluri la 1.40, nu este necesar un duel spectaculos.

Organizarea defensivă a piteștenilor poate limita proporțiile scorului, calitatea individuală a FCSB și posibilitatea apariției spațiilor pe parcurs fac accesibil pragul de minim două goluri.

FC Bacău - Universitatea Craiova

Șansă dublă x2 și minim 2 goluri total - 1.40



FC Bacău traversează o perioadă competitivă bună, cu 3-0 contra Stelei, 3-0 cu Popești-Leordeni și 2-2 la Râmnicu Vâlcea în trei dintre jocurile recente. Pentru formația moldoveană apare însă și problema programului aglomerat, clubul având trei partide într-un interval de numai șase zile.



Craiova are avantaj valoric și un lot construit pentru un ritm superior, într-un meci de Cupă profunzimea băncii poate conta suplimentar. Bacău a demonstrat că poate marca, ceea ce ajută pragul de goluri. X2 & minim 2 goluri la 1.40 protejează remiza și lasă deschis inclusiv scenariul în care Craiova produce singură cele două reușite necesare.

Profunzimea lotului și experiența Craiovei oferă argumente pentru evitarea înfrângerii, în timp ce forma ofensivă recentă a Bacăului poate contribui la atingerea pragului de două goluri.

Politehnica Timișoara - Rapid București

Ambele echipe marchează - 1.85



Poli a arătat deja un potențial ofensiv important, inclusiv prin victoria 5-1 la Concordia Chiajna, Dan Alexa a apreciat prestația colectivă a echipei. Rapid are șapte goluri marcate în primele șase etape de SuperLiga și vine după victoria 2-0 la Petrolul.



Rapid are avantaj la viteză, calitatea duelurilor individuale și experiență, însă Poli nu este genul de adversar care să renunțe complet la atac. Într-un joc în care gazdele pot profita de rotațiile Rapidului, ambele marchează la 1.85 capătă valoare prin capacitatea ofensivă demonstrată de ambele formații în startul sezonului.

Rapid pornește cu avantaj valoric, însă curajul ofensiv demonstrat de Poli poate produce situații periculoase, astfel că un gol de fiecare parte reprezintă un scenariu justificat statistic și tactic.

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