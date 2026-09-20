Dosarul Djokovic - Ivașcu - pariuri Decizia tribunalului la cererea de recuzare a membrilor Comisiei de Disciplină a FRF

Juristul CFR Cluj, Ioan Ivașcu, a cerut la Tribunalul București recuzarea membrilor Comisiei de Disciplină care judecă dosarul de pariuri în care este cercetat alături de fotbalistul Damjan Djokovic.

Instanța a decis că nu poate interveni în procedura disciplinară a Federației Române de Fotbal. Ivașcu poate face recurs.

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Juristul CFR Cluj, Ioan Ivașcu, și fotbalistul Damjan Djokovic sunt cercetați de Federația Română de Fotbal într-un dosar disciplinar care are legătură cu pariurile.

Ioan Ivașcu a pierdut procesul cu FRF pentru recuzarea membrilor Comisiei de Disciplină și Etică

De aproape o lună, judecarea cazului este blocată după ce Ivașcu a contestat în instanță componența Comisiei de Disciplină.

La Tribunalul București s-a consumat acum o procedură importantă: Ivașcu a cerut recuzarea membrilor Comisiei care judecă dosarul, iar instanța i-a respins cererea.

Ivașcu a deschis procesul la Tribunalul București pe 8 septembrie. Instanța a soluționat rapid cazul: vineri, 18 septembrie, a respins cererea îndreptată împotriva celor cinci membri ai Comisiei de Disciplină, Daniel Cernat Marin (președinte), Mihai Mitroi (vicepreședinte), Marian Tudor, Lucian Ghiță și Liviu Popa.

Explicația instanței

Judecătorii au dat dreptate FRF și au stabilit că instanța civilă nu poate interveni în procedura disciplinară a Federației.

Instanța a decis: „Admite excepția de necompetență generală a instanțelor judecătorești, invocată de către pârâta Federația Română de Fotbal. Respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de reclamantul Ioan Ivașcu”.

Decizia nu este definitivă. Ivașcu poate declara recurs în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Tribunalul îi respinsese lui Ivașcu și ordonanța, înaintea cererii de recuzare

Demersurile lui Ivașcu în instanță au început în august. Pe 17 august, juristul CFR Cluj a deschis la Tribunalul București un prim proces împotriva FRF.

Obiectul dosarului era „ordonanță președințială - cereri în materia arbitrajului”. Cererea a fost judecată pe 8 septembrie și respinsă de Tribunalul București ca neîntemeiată.

„Încearcă să blocheze, să tergiverseze soluționarea dosarului de la Comisia de Disciplină și Etică”, au explicat pentru GOLAZO.ro surse federale.

Ce urmează pentru dosarul de la FRF

Ultimul termen, cel din 7 septembrie, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a lăsat cauza în pronunțare pe două chestiuni procedurale: cererea de suspendare și cererea de probe (facsimil, jos).

Potrivit Regulamentului Disciplinar al FRF, dacă există îndoieli privind independența sau imparțialitatea unui membru al instanțelor disciplinare, acesta poate fi recuzat. Cererea este soluționată de Comisia de Recurs a FRF.

Regulamentul mai prevede că nu poate fi recuzat mai mult de un membru al unei instanțe disciplinare, în caz contrar cererea fiind respinsă ca inadmisibilă.

De unde a pornit ancheta

Damjan Djokovic, fostul mijlocaș al lui CFR Cluj, și Ioan Ivașcu, juristul clubului, au intrat în atenția Departamentului de Integritate și Antifraudă al FRF.

În cazul lui Djokovic, verificările au vizat partida FC Botoșani - CFR Cluj 0-1, disputată pe 19 decembrie 2025.

Fotbalistul croat a primit cartonaș galben în minutul 77, după ce a luat mingea în mâini și l-a lovit cu aceasta pe Charles Petro, în apropierea arbitrului Sebastian Colțescu.

În timpul audierilor, Colțescu a declarat că „Djokovic m-a obligat să-l avertizez! Așa este procedura în astfel de cazuri”, conform prosport.ro.

Ulterior, cazul a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică a FRF.

Avocatul lui Damjan Djokovic: „Este o înscenare”

Într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, avocatul lui Damjan Djokovic, Sabin Gherdan, a declarat că informațiile apărute public despre caz sunt exagerate și că sesizarea FRF vizează un singur meci, FC Botoșani - CFR Cluj 0-1, din 19 decembrie 2025.

Gherdan a respins informațiile potrivit cărora ar fi existat pariuri de „sute de mii de euro” pe meciurile lui Djokovic și susține că este vorba despre „o înscenare”.

Ioan Ivașcu, anchetat pentru posibile activități de pariere

În ceea ce îl privește pe Ioan Ivașcu, la finalul lunii aprilie a apărut informația conform căreia acesta, alături de fostul președinte de la CFR Cluj, Marian Copilu, ar fi vizați în legătură cu posibile activități de pariere pe meciuri de fotbal.

Deși, la momentul respectiv, Gazeta de Cluj a relatat că ar fi vorba despre „posibile aranjamente de meciuri la nivel inferior”, informațiile obținute de GOLAZO.ro indică faptul că verificările FRF nu vizează suspiciuni de meciuri trucate, ci posibile activități de pariere.

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