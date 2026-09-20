Drăgușin, rezultat important  Cum s-a decurcat fundașul român în duelul dintre Fiorentina și Napoli din Serie A
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Drăgușin, rezultat important Cum s-a decurcat fundașul român în duelul dintre Fiorentina și Napoli din Serie A

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 16:55
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 16:57
  • Fiorentina - Napoli 1-1. Echipa la care evoluează Radu Drăgușin (24 de ani) a obținut un rezultat important pe teren propriu, în etapa #5 din Serie A.
  • Nota primită de fundașul român, în rândurile mai jos.
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După un început dezastruos în campionat, cu trei înfrângeri în primele trei etape, Fiorentina pare că se regăsește sub comanda noului antrenor Paolo Vanoli.

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Fiorentina - Napoli 1-1. Rezultat important pentru echipa lui Radu Drăgușin

Fiorentina a început meciul de pe propriul teren în forță. Gruparea viola a lovit bara de două ori în primele 20 de minute, dar nu a reușit să înscrie.

A fost un semnal de alarmă pentru Napoli, care a turat motoarele și a forțat deschiderea scorului. Echipa lui Massimiliano Allegri a lovit la rândul său bara, în urma unei lovituri de cap deviate a lui Mathias Oliveira.

Deschiderea de scor le-a aparținut celor de la Napoli. Billy Gilmour a marcat în minutul 23 după un voleu, din centrarea lui Matteo Politano. Scoțianul a scăpat de marcajul fundașilor Fiorentinei și l-a învins pe David De Gea.

Napoli a intrat cu avantaj la vestiare, dar Fiorentina a dat lovitura la scurt timp după începutul reprizei secunde. Alex Jimenez a punctat în minutul 51, după ce șutul său a fost deviat și a intrat în poartă.

Radu Drăgușin a fost integralist în această partidă, la fel ca în celelalte dueluri din Serie A din acest sezon. Fundașul român a trimis și un șut spre poartă în minutul 48, dar mingea a trecut mult pe lângă.

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar Fiorentina se află pe locul 16 în campionat, cu 4 puncte acumulate. Napoli se află pe poziția a 9-a, cu 7 puncte.

7,1
este nota primită de Radu Drăgușin, conform Sofascore

Cifrele lui Radu Drăgușin din meciul cu Napoli:

  • 90 de minute jucate
  • un șut blocat
  • 2 recuperări
  • 3/4 dueluri la sol câștigate
  • 3/5 dueluri aeriene câștigate
  • 1 fault
  • 51 de atingeri
  • 38/40 pase precise
  • 3/3 mingi lungi corecte
  • 1 șut spre poartă

Radu Drăgușin a fost convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor din această toamnă.

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