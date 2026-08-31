Deținătorul a 24 de titluri de Grand Slam, record absolut, se luptă cu vârsta. Dincolo de latura căutat poetică a poveștii unui om care îmbătrânește, dar nu vrea să renunțe, mai este o explicație pentru faptul că nu renunță. Banii!

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Novak Djokovic a fost eliminat în primul tur la US Open după ce a pierdut în 5 seturi în fața argentinianului Mariano Navone. Scorul a fost 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6, iar partida a durat 4 ore și 36 de minute.

Acum 2-3 ani, în dreptul duratei adăugam epitetul „epic” și povesteam despre miraculoasa putere de regenerare a sârbului.

De la o vreme încoace nu mai este cazul, aproape toate meciurile lui Nole sunt un chin. Partidele lui s-au transformat într-o luptă cu propriul organism, care, rebel, nu mai răspunde comenzilor care pornesc de sus, de la creier. Dar poate și creierul a obosit să tot lupte cu corpul. Cu evidența îmbătrânirii.

Nole și hora antivaccinistă

Ce îl împinge pe Djokovic să continue să joace și să se chinuie la 39 de ani, din moment ce semnele decăderii sunt tot mai clare? Plăcerea (rutina?) de fi acolo pe teren, ideea că retragerea este moarte?

Poate, Ilie Năstase a vorbit adeseori despre asta. Hăul emoțional de dincolo de retragere. Refuzul de a-și accepta vârsta? Și asta. Obstinația, de fapt obsesia, că nu a ajuns la al 25-lea trofeu de Grand Slam? Mai mult ca sigur.

Aici, nu va recunoaște niciodată, este numai vina lui. În pandemie, pentru că s-a luat la trântă cu știința și a intrat în hora antivaccinistă, a ratat mai multe turnee majore. Acestea însemnau tot atâtea prilejuri de a câștiga titluri de Grand Slam.

Pe atunci, deși veteran, era aproape de neînvins. Dar, nu, căpos, Nole a preferat să fie nul. Expulzat din Australia și interzis în Statele Unite, suspectat că și-ar fi falsificat un test Covid, fostul numărul 1 ATP a ales în perioada aceea să fie ignorant cu acte. Veritabile de data asta.

Novak Djokovic în timpul meciului de la US Open FOTO Imago

Continuă să câștige bine!

Dincolo de obsesii ori de poezia nostalgică a despărțirii de tenis, mai este un motiv puternic pentru care Novak Djokovic trage de el. Banii.

Nole continuă să câștige din tenis, adică din premiile de la turnee, dar mai ales din contractele de reclamă și imagine. De la acestea din urmă vine grosul.

Aflat pe locul 5 în ierarhia circuitului ATP, un loc mai mult decât decent, semifinalistul de la Roland Garros 2026 a obținut 5,2 milioane de dolari numai din participările la turnee.

În clasamentul comun, fete și băieți, al câștigurilor totale, întocmit de Forbes pentru anul în curs, sârbul figurează pe locul 6, cu un total de 30,2 milioane de dolari. Din acestea, 25 vin din câștiguri extra competiții.

Mult în față se află Sinner și Alcaraz, cu sume de 58, respectiv 53 de milioane, dar Nole este plasat înaintea unora cu rezultate mai bune pe teren. Cazul lui Alexander Zverev, clasat al 9-lea

Ești atractiv, exiști și după retragere!

Așa cum aminteam, celelalte 5,2 milioane sunt contribuția nemijlocită din victoriile de pe teren. Ideea este că în momentul în care te retragi o mare parte din câștigurile din reclamă și imagine dispar sau se diminuează dramatic.

Ești atractiv cât timp ești parte a show-ului, cât încă mai contezi. Spre deosebire de Roger Federer sau chiar de Rafa Nadal, care erau și au rămas magnet pentru marile branduri, Djokovic are o proiecție mai greu de suprapus peste clișeele publicitare.

La 6 ani de la retragere, Maria Șarapova strânge bani la fel de mulți bani acum din contracte de publicitate pe cât o făcea atunci când era jucătoare activă. Dar la fel ca Roger, frumoasa Maria a fost întotdeauna o mină de aur care nu a secătuit.

O lecție despre voință și avariție

Prozaic, totul se reduce la bani. Estimată de Forbes la 250 de milioane de dolari, averea lui Djokovic continuă să crească.

Chiar dacă a vomitat în timpul meciului cu Mariano Navone și a mărturisit că îl dor toate articulațiile și toți mușchii, Nole va continua să joace. Așa diminuat și chinuit de beteșuguri cum este acum îl vom mai vedea o perioadă.