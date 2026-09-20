FCSB, din nou în play-out? Care sunt șansele ca roș-albaștrii să iasă din nou prematur din lupta pentru titlu

După un început foarte bun de campionat, în care FCSB nu a pierdut în primele 5 etape, echipa lui Marius Baciu (51 de ani) nu s-a mai regăsit.

Roș-albaștrii au ajuns acum la 5 meciuri fără victorie în Superliga, iar șansele de a prinde play-off-ul au scăzut drastic.

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Sezonul trecut a fost unul de coșmar pentru FCSB: a ratat calificarea în play-off și a încheiat pe locul 8. Același scenariu s-ar putea repeta și în această stagiune dacă echipa nu va reuși să revină la forma cu care i-a obișnuit pe fani.

Șansele celor de la FCSB să se califice în play-off au scăzut după eșecul cu U Craiova

După ce a cucerit titlul în două sezoane consecutive, 2023/2024 și 2024/2025, FCSB a ieșit prematur din lupta pentru campionat în sezonul 2025/2026.

Echipa antrenată atunci de Elias Charalambous a evoluat în play-out. Mirel Rădoi l-a înlocuit pe cipriot pe banca tehnică, dar a rezistat doar câteva meciuri.

Marius Baciu a preluat echipa pe finalul stagiunii și a calificat-o in extremis în Conference League, după ce le-a învins pe FC Botoșani și Dinamo la baraj.

Roș-albaștrii au fost însă eliminați rușinos de Auda (Letonia) în turul 2 preliminar. Acum, fosta campioană pare că nu se mai regăsește.

FCSB a ajuns la 5 meciuri fără victorie în Superliga și se află pe locul 10 în campionat, cu 12 puncte. Înfrângerea categorică suferită cu U Craiova, scor 0-5, a accentuat criza echipei.

În urma eșecului din etapa #10, șansele ca FCSB să rateze calificarea în play-off au crescut la 69%, potrivit calculelor realizate de statisticienii de la Football Meets Data.

FCSB 🇷🇴 goes from bad to worse.



1 point in last 5 league rounds.



69% now to fail to qualify for the Play-off (Top 6) the second season in a row. pic.twitter.com/ftzkJjTsst — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 19, 2026

FCSB nu mai încasase cinci goluri în Superliga din sezonul 2022-2023, când era învinsă de Rapid, scor 1-5, într-un meci disputat pe 27 mai 2023, în ultima etapă a play-off-ului.

Final de drum pentru Marius Baciu pe banca FCSB

Marius Baciu a anunțat la flash-interviul de după meci că va demisiona din funcția de antrenor, dar nu înainte să aibă o discuție cu conducerea clubului.

„Eu vreau să am o discuție. Nu e vorba de demisie aici, e vorba de onoarea fiecăruia dintre noi și normal când te poți gândi la orice.

Și mă gândesc într-adevăr să plec, dar cum am venit vreau să am și o discuție corectă cu șefii mei. Acest club trebuie să meargă mai departe și trebuie să găsim soluția cea mai potrivită.

Nu mi se pare normal să zic la flash interviu acum ce simt. Așa văd eu lucrurile”, a afirmat Baciu la Prima Sport.

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