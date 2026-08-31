Oare nu a sosit momentul ca Gigi Becali să vândă clubul?

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De la o vreme încoace în intervențiile telefonice ale lui Gigi Becali se repetă cu regularitate o idee, aceea că nu s-ar mai pricepe la fotbal și că ar fi mai bine să se retragă.

Ea îmbracă diferite forme și este rostită după tot mai desele înfrângeri ale FCSB-ului, majoritatea de neînțeles pentru domnia sa.

Uneori își motivează eventuala ieșire din fenomen prin incapacitatea de a se adapta vremurilor. Cum ar veni, realizează că nu se mai pot face transferuri după ureche, că e nevoie de tehnologie, algoritmi etc. pentru un scouting de calitate, dar mai bine se lasă de fotbal decât să ajungă la mâna instrumentelor drăcești.

Alteori vorbește despre debandada de la FCSB pe un ton neutru, ca și cum domnia sa ar fi străină de ceea ce se petrece acolo.

Stăpânul ar putea să intervină, să facă ordine, dar nu mai are energie și atunci transmite la TV și în online ceea ce trebuie corectat, iar de acolo să se ocupe cei pe care îi plătește.

Dacă a sosit momentul să vândă clubul?

Ce contează că una spune astăzi și cu totul altceva mâine – vezi cazul Crețu pe care săptămâna trecută îl considera indispensabil, iar acum și-a adus aminte că este un scandalagiu notoriu care ar merita o corecție din partea lui Garita?

Important este ca subalternii (pe care îi alintă cu bisericescul slujitori) să știe să se replieze, să facă stânga împrejur și să pună în aplicare cea mai recentă dintre pohte. Dacă hotărârile se dovedesc greșite și sunt urmate de înfrângeri, invariabil apare acel „poate că ar fi mai bine să vând clubul”.

Evident că gândurile astea țin puțin și par mai degrabă o formă de alint. Așteaptă probabil ca norodul să exclame „nu ne lăsa, nea Gigi!” iar dânsul să îi liniștească pe oameni cu niște vorbe de îmbărbătare.

„Gata, de mâine vin jucătorii, bag cinci milioane! Ba nu, bag zece milioane și o să vedeți voi că...” și cunoaștem cu toții continuarea poveștii.

Jucătorii de la FCSB după înfrângerea cu UTA FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Dar dacă a sosit momentul chiar să vândă clubul? Să nu mai fie o simplă amenințare fără finalitate?

Ajutat de eșecurile lui Copos, Borcea, Iancu sau Porumboiu ale căror cluburi au sucombat, Gigi Becali a reușit să țeasă cu multă dibăcie mitul indispensabilității sale. Dacă vând echipa, se alege praful de ea. Nu mai există altul ca mine, dovadă că sunt singurul care nu am intrat în insolvență, nu am băgat clubul în faliment etc.

Doar că de dată recentă, în fotbalul românesc par a fi apărut măcar două exemple de investiții solide, cea de la Craiova și cea de la Rapid, cluburi cu o bază de suporteri mult mai mică decât a FCSB-ului, dar care au ajuns să aibă capitaluri sociale de zece, respectiv douăzeci de milioane de euro.

Am folosit acel „par” pentru că în fotbalul românesc este bine să păstrezi o doză de scepticism când vine vorba de soliditate pe termen lung.

Veți spune că nici Rotaru, nici Șucu nu au performanțele sportive ale lui Becali și așa este, doar că afacerile pe care cei doi le-au pus pe picioare au o structură, o logică și e posibil să aibă și un viitor. Cea a lui Becali pare anacronică, fără perspective.

Oare nu s-ar găsi un investitor tentat?

Și atunci, oare nu ar fi mai bine să vândă, să elibereze acest club? Cine spune că suporterul FCSB-ist nu merită mai mult?

De ani de zile este batjocorit prin modul în care își vede condus clubul, prin faptul că nu are un stadion propriu, că este singurul care nu beneficiază de abonamente, că atunci când ajunge la meci și vrea să își ia ceva de mâncare, primește doar chipsuri și popcorn, că nu are măcar un magazin în București din care să își poată cumpăra echipament etc.

Oare nu s-ar găsi un investitor/fond de investiții care să fie tentat să preia un club ai cărei fani, deși ignorați, au cumpărat în anii 2024 și 2025 bilete în valoare de peste 12 milioane de euro?

Și mă gândesc că ar fi în ton cu afacerile clasice ale lui Gigi Becali, cumpăr ieftin și vând scump, pentru că, dacă Rapid a ajuns la o valoare de minimum 20 de milioane de euro, atunci FCSB mă gândesc că s-ar putea vinde cu mult mai mult și i-ar da și prilejul lui Becali să se laude că a făcut cel mai bun geșeft din istoria fotbalului românesc.

Iar dacă se teme cumva că nu ar mai fi în centrul atenției, să se uite la Mitică Dragomir, care nu mai este președinte la Ligă de 12 ani, dar își dă cu părerea zi de zi despre tot ce mișcă în fotbal și societate.

Deci sigur s-ar obișnui și cu introducerea „îl avem la telefon pe fostul patron al FCSB, Gigi Becali”, iar ea probabil că ar fi utilizată după fiecare meci al roș-albaștrilor.