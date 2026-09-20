„Facem tot posibilul să supraviețuim” Cezar Crețu dezvăluie pentru GOLAZO.ro cât costă o carieră în tenis: „Nici nu se pune problema de o vacanță” +4 foto
Cezar Crețu. Foto: Imago
Tenis

„Facem tot posibilul să supraviețuim” Cezar Crețu dezvăluie pentru GOLAZO.ro cât costă o carieră în tenis: „Nici nu se pune problema de o vacanță”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 10:58
  • Cezar Crețu (25 de ani, #271 ATP) a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro, despre dificultățile financiare cu care se confruntă jucătorii de tenis din afara elitei mondiale.
  • Românul a dezvăluit că a cheltuit aproximativ 80.000 de euro în sezonul trecut, că participă singur la o treime dintre turnee, pentru a reduce costurile, și că este nevoit să reinvestească banii câștigați.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 29 august, Crețu a câștigat primul titlu Challenger al carierei, la Augsburg, după ce l-a învins în finală pe argentinianul Facundo Mena, scor 6-2, 6-0, în doar 58 de minute.

Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
Citește și
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
Citește mai mult
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR

Cezar Crețu: „Au fost multe săptămâni în care ieșeam pe minus”

Pentru această performanță, românul a primit 8.550 de euro și 50 de puncte ATP. El a devenit primul jucător din România care câștigă un titlu Challenger la simplu după Dragoș Dima, în 2018.

Jucătorul român a explicat pentru GOLAZO.ro de ce suma de 8.550 de euro, primită pentru câștigarea turneului, nu reprezintă și profitul său real.

„În primul rând, e vorba de taxe pe care noi le plătim la sursă, adică de cele mai multe ori sunt reținute în țara unde jucăm.

Când vine vorba de antrenori, costurile se măresc foarte mult. Am de plătit biletul meu de avion, biletul antrenorului, salariul antrenorului pentru săptămâna respectivă, masa, pe care de cele mai multe ori o am tot eu de plătit”, a explicat sportivul.

Toate lucrurile astea aduc clar presiune financiară pe umerii noștri, ca sportivi. Într-o săptămână ca asta, cu un premiu de genul ăsta, reușesc să rămân cu ceva, dar până să ajung în momentul ăsta au fost multe cheltuieli, multe săptămâni în care ieșeam pe minus. Cezar Crețu, tenismen român

Nevoit să cheltuie până la 4.000 de euro pentru o singură săptămână

Crețu beneficiază de o bursă oferită de Academia Victor Hănescu, însă chiar și cu acest sprijin trebuie să își gestioneze atent bugetul.

„Sunt recunoscător pentru bursa pe care o primesc de la Academia Victor Hănescu, pentru că pot să ajungă costurile undeva și la 3-4 mii de euro pe săptămână, cu totul.

Asta în cazul în care îți aduci un singur antrenor cu tine. Jucătorii din top 100, din circuitul ATP, au uneori chiar și mai mulți oameni în echipă, dar și premiile lor sunt mai mari”, a explicat Crețu.

Cezar Crețu, în finala turneului Challenger de la Augsburg, împotriva lui Facundo Mena, 29 august 2026. Foto: Imago
Cezar Crețu, în finala turneului Challenger de la Augsburg, împotriva lui Facundo Mena, 29 august 2026. Foto: Imago

Galerie foto (4 imagini)

Cezar Crețu, în timpul finalei turneului Challenger de la Augsburg, 29 august 2026. Foto: Imago Cezar Crețu, în finala turneului internațional U18 de la Gladbeck, Germania, 30 iunie 2018. Foto: Imago Cezar Crețu, în sferturile de finală ale turneului Garden Open de la Roma, 24 aprilie 2026. Foto: Imago Cezar Crețu, în finala turneului Challenger de la Augsburg, împotriva lui Facundo Mena, 29 august 2026. Foto: Imago
+4 Foto
labels.photo-gallery

Din cauza acestor cheltuieli, românul nu își permite să fie însoțit permanent de echipa sa. Chiar și la Augsburg, unde a cucerit primul trofeu Challenger, a făcut deplasarea fără antrenori.

„Încă am momente când merg singur în turnee. Uite, la Augsburg am fost singur, tocmai din considerentul ăsta.

În cazul ideal, în care aș avea suma financiară acoperită și lucrul ăsta n-ar mai fi un stres, aș fi cu amândoi antrenorii mei și probabil și cu un fizioterapeut.

Dar, în momentul ăsta, la o treime din turnee merg singur”, a mai spus sportivul.

Ce s-ar fi întâmplat dacă pierdea în primul tur: „Aș fi luat în jur de 400 de euro”

Românul a explicat că un eșec în meciul de debut i-ar fi adus doar aproximativ 400 de euro, sumă insuficientă pentru acoperirea tuturor cheltuielilor unei săptămâni de competiție.

„N-ai o garanție a premiului pe care urmează să-l primești. Uite, de exemplu, la turneul de la Augsburg, dacă pierdeam în primul tur, aș fi luat undeva în jur de 400 de euro.

Ceea ce ar fi însemnat că, în cel mai bun caz, îmi acopeream doar costul biletelor mele de avion dus-întors.

Dacă eram cu un antrenor, cu salariul săptămânal pe care îl plătesc și așa mai departe, cu siguranță, dacă aș fi pierdut în primul tur, aș fi ieșit pe minus.

Până undeva în top 200 ATP sunt multe sacrificii pe care noi, ca jucători, trebuie să le facem. E o perioadă în care trebuie să facem tot posibilul să supraviețuim”, a declarat Crețu.

80.000 de euro, cheltuielile lui Cezar Crețu într-un singur sezon

Costurile unei săptămâni de competiție sunt doar o parte din investiția necesară pentru un sezon întreg.

„Anul trecut, de exemplu, am mers împreună cu antrenorii mei în turnee, am plătit și din banii mei, dar și din bursa pe care o am și am ajuns undeva la 80 de mii, cam acolo.

Nu mi-am făcut un calcul exact, dar anul trecut am ajuns la 80 de mii de euro cheltuiți, ca să-ți dai seama”.

202.500 de euro
a câștigat Cezar Crețu din premiile obținute la turneele de simplu și dublu de-a lungul carierei

Bursa oferită de Academia Victor Hănescu acoperă costurile antrenamentelor și o parte dintre deplasări, dar nu este suficientă pentru întregul sezon.

„Mă ajută cu antrenamentele, costul antrenamentelor, și îmi acoperă o parte din turnee. Nu toate turneele, dar o parte. A mai fost nevoie să pun și eu pe lângă, din ce am câștigat anul trecut

E un proiect în care credem împreună, eu și Victor. El, deoarece crede în mine, alege să-mi ofere chestia asta, dar, clar, și eu, la rândul meu, am lucruri pe care, de-a lungul timpului, le dau înapoi la schimb, să zic așa”, a mai spus Creţu.

Cum economisește bani un tenismen profesionist

Tenismenul a recunoscut că a renunțat la anumite turnee din motive financiare și că încearcă să aleagă competiții pentru care deplasările sunt mai accesibile.

„Ce încerci să faci este să-ți distribui fondurile, și-așa limitate, cât mai eficient.

Asta înseamnă să găsești zboruri cât mai aproape de casă, să încerci să joci chiar în România, să stai în hoteluri cu prețuri cât mai mici. Asta ca să poți să compensezi pe altă parte.

Eu, de exemplu, am o mașină de racordat pe care mi-o iau cu mine în turnee. La fiecare turneu, racordarea unei rachete costă 15 euro, cel puțin. Și asta înseamnă, în zilele în care ai meciuri, chiar și trei rachete pe zi. Asta pe lângă salariul antrenorului, mâncare, hotel și așa mai departe Cezar Creţu, tenismen român

Întrebat dacă un sportiv poate încheia financiar pe minus un sezon reușit din punct de vedere sportiv, Crețu a răspuns:

„Mi se pare important, la orice nivel, dar mai ales când nu ești în top, să investești în tine și în dezvoltarea ta, astfel încât să reușești să ajungi în cele din urmă în top, acolo unde sunt bani mai mulți.

Dacă vorbim despre un sportiv disciplinat, care e implicat 100% în proiectul pe care îl are și din care face parte, atunci da, cu siguranță că e posibil”.

„Nici nu se pune problema” să strângă bani pentru un apartament

Crețu spune că a preferat să investească toate resursele disponibile în recuperare și pregătire mentală, colaborând inclusiv cu un specialist olandez.

„Sunt momente când poate n-ai bani să pui deoparte ca să mergi într-o vacanță sau să zici că ai și tu apartamentul tău. Nici nu se pune problema de așa ceva.

Eu, de exemplu, am ales să investesc toți banii pe care i-am avut în recuperare, în preparatorul meu mental, care e olandez. Salariul lui a fost diferit față de al unui antrenor de același gen din România.

Da, e posibil să ajungi pe minus la final de an, dar contează foarte mult și viziunea”, a subliniat sportivul.

Ești forțat de împrejurări să se întâmple lucrul ăsta. Eu am făcut-o cu plăcere și cu încredere și o fac în continuare, pentru că îmi doresc să-mi ofer cele mai bune șanse să ajung la maximum din ceea ce pot Cezar Crețu, tenismen român

Cezar Crețu: „Se pierd multe talente pe drum” din cauza problemelor financiare

Crețu beneficiază de sprijinul Academiei Victor Hănescu încă de la 18 ani, iar acest lucru i-a permis să se pregătească într-un mediu profesionist și să participe la competiții indiferent de rezultatele obținute.

„Am fost foarte norocos. Am parte de bursă din partea Academiei Victor Hănescu încă de la 18 ani.

Asta m-a ajutat foarte mult ca, în perioada respectivă, să pot să mă antrenez într-un mediu profesionist cu Victor și să pot să merg și la turnee, indiferent de rezultatele pe care le aveam.

Dar sunt multe cazuri în care partea financiară, mai ales pentru noi, jucătorii din România, este una dintre cele mai dificile părți de gestionat.

De asta se pierd și multe talente pe drum. Poate chiar și jucătorii care există nu reușesc să facă maximum din potențialul lor, pentru că banii, din păcate, nu le permit. Cu toate că talente există din plin în România”.

230
este cel mai bun loc ocupat de Cezar Crețu în clasamentul ATP, atins pe 31 august 2026. În prezent, românul se află pe poziția 271

În opinia sa, o distribuire diferită a premiilor din tenisul profesionist ar putea ajuta sportivii care încearcă să avanseze în clasamentul mondial.

„Nu zic eu acum care să fie procentele respective, dar cu siguranță niște procente în plus pentru jucătorii aflați între locul 1.000 și 100-200 ar însemna enorm.

Cred că o structură mult mai bine pusă la punct în cadrul federației, în cadrul nostru ca țară, ar ajuta mult mai mult.

Mă refer aici la atragerea de fonduri din partea ministerelor, atragerea de sponsori, poate chiar și legi care să încurajeze pe cei cu firme să vină să ajute sporturile.

Nu zic numai de tenis, mă refer și la oricare alt sport individual și de echipă”, a mai transmis acesta.

Australian Open, următorul mare obiectiv: „Am nevoie să mai fac ceva puncte”

Pe lângă rezultatele sportive, participarea la un turneu de Grand Slam ar putea reprezenta un pas important pentru Crețu și din punct de vedere financiar.

„E un moment frumos pentru orice sportiv să ajungă să joace la Grand Slam. E un moment la care visezi încă de când ești mic.

Odată cu o calificare la Grand Slam, trebuie să spunem și lucrurilor pe nume. Ai parte de o vizibilitate mai mare.

Premiile pe care le câștigi când ajungi la Grand Slam sunt mai mari, cel puțin în calificări. E o diferență față de ce câștigi în circuitul ITF și în circuitul Challenger.

Nu mai vorbim că există posibilitatea să ajungi chiar și pe tabloul principal, unde deja știm foarte bine că e vorba despre cu totul alte sume.

Pot fi momente care să te ajute și ca încredere, și din punct de vedere financiar”.

Obiectivul meu este să reușesc să rămân ancorat în procesul pe care l-am început împreună cu echipa mea. Să mă țin de el cât mai bine. Apoi, performanțele vor urma ca rezultat al unui proces bun. Cu siguranță că îmi doresc să joc la Australian Open. Am nevoie să mai fac ceva puncte până atunci și, ulterior, să ajung să joc la toate cele patru turnee de Grand Slam Cezar Crețu, tenismen român

România a învins Indonezia în Cupa Davis. Cezar Crețu a adus primul punct

Interviul acordat de Cezar Crețu pentru GOLAZO.ro a fost realizat înaintea confruntării cu Indonezia, din primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis, disputată la Jakarta, pe 18 și 19 septembrie.

  • Crețu a deschis întâlnirea cu o victorie împotriva lui Gunawan Trismuwantara, scor 6-2, 6-4.
  • Radu Papoe a câștigat apoi al doilea meci de simplu, în fața lui Rafalentino Ali Da Costa, scor 6-7 (5), 6-1, 6-2, iar România a încheiat prima zi în avantaj, scor 2-0.
  • Victoria a fost confirmată sâmbătă, 19 septembrie, în meciul de dublu, câștigat de perechea Ștefan Haită / Radu Țurcanu în fața cuplului Rafalentino Ali Da Costa / Ethan David Zapp, scor 6-2, 6-1.
  • Într-un meci fără miză, Gabriel Ghețu l-a învins cu 7-6(2), 7-6(1) pe Lucky Kurniawan.

România s-a impus astfel cu 4-0 în fața Indoneziei și s-a calificat în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, programat în 2027.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEOREPORTAJ Cel mai lat pod din România pe care nu vor circula niciodată mașini. E pe autostrada Sibiu – Pitești și rezolvă o mare problemă din munți
VIDEOREPORTAJ Cel mai lat pod din România pe care nu vor circula niciodată mașini. E pe autostrada Sibiu – Pitești și rezolvă o mare problemă din munți
VIDEOREPORTAJ Cel mai lat pod din România pe care nu vor circula niciodată mașini. E pe autostrada Sibiu – Pitești și rezolvă o mare problemă din munți
tenis ATP romania interviu bani cezar cretu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:31
Silviu Tudor Samuilă Școala veche a lui Armstrong
Silviu Tudor Samuilă Școala veche a lui Armstrong
10:59
Tănase, gol în Cipru FOTO. Fostul căpitan de la FCSB a bifat prima reușită la noua formație
Tănase, gol în Cipru FOTO. Fostul căpitan de la FCSB a bifat prima reușită la noua formație
10:13
Show în vestiar FOTO. „Câinii” și-au arătat mușchii după ce au umilit Farul. Ce mesaj a postat Dinamo
Show în vestiar FOTO. „Câinii” și-au arătat mușchii după ce au umilit Farul. Ce mesaj a postat Dinamo
09:12
„Afectează imaginea clubului” VIDEO. Farul, reacție dură după ce o torță aruncată de propriii fani a lovit o mamă și un copil
„Afectează imaginea clubului” VIDEO. Farul, reacție dură după ce o torță aruncată de propriii fani a lovit o mamă și un copil
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Top stiri
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Superliga
20.09
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Citește mai mult
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Denis Alibec, eliminat! Conflict pe tunel la pauza meciului  Dinamo - Farul
Superliga
20.09
Denis Alibec, eliminat! Conflict pe tunel la pauza meciului Dinamo - Farul
Citește mai mult
Denis Alibec, eliminat! Conflict pe tunel la pauza meciului  Dinamo - Farul
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie! 
Nationala
20.09
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB. Varianta dezastruoasă: revine în februarie!
Citește mai mult
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie! 
FOTO | Grădina casei Capsali, locul celor mai aprinse dezbateri din Vechiul București. Prea puțin știutul ritual de duminicădin acest adevărat Speakers Corner
B365
20.09
FOTO | Grădina casei Capsali, locul celor mai aprinse dezbateri din Vechiul București. Prea puțin știutul ritual de duminicădin acest adevărat Speakers Corner
Citește mai mult
FOTO | Grădina casei Capsali, locul celor mai aprinse dezbateri din Vechiul București. Prea puțin știutul ritual de duminicădin acest adevărat Speakers Corner

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 26 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share