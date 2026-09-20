Cezar Crețu (25 de ani, #271 ATP) a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro , despre dificultățile financiare cu care se confruntă jucătorii de tenis din afara elitei mondiale.

, despre dificultățile financiare cu care se confruntă jucătorii de tenis din afara elitei mondiale. Românul a dezvăluit că a cheltuit aproximativ 80.000 de euro în sezonul trecut, că participă singur la o treime dintre turnee, pentru a reduce costurile, și că este nevoit să reinvestească banii câștigați.

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Pe 29 august, Crețu a câștigat primul titlu Challenger al carierei, la Augsburg, după ce l-a învins în finală pe argentinianul Facundo Mena, scor 6-2, 6-0, în doar 58 de minute.

Cezar Crețu: „Au fost multe săptămâni în care ieșeam pe minus”

Pentru această performanță, românul a primit 8.550 de euro și 50 de puncte ATP. El a devenit primul jucător din România care câștigă un titlu Challenger la simplu după Dragoș Dima, în 2018.

Jucătorul român a explicat pentru GOLAZO.ro de ce suma de 8.550 de euro, primită pentru câștigarea turneului, nu reprezintă și profitul său real.

„În primul rând, e vorba de taxe pe care noi le plătim la sursă, adică de cele mai multe ori sunt reținute în țara unde jucăm.

Când vine vorba de antrenori, costurile se măresc foarte mult. Am de plătit biletul meu de avion, biletul antrenorului, salariul antrenorului pentru săptămâna respectivă, masa, pe care de cele mai multe ori o am tot eu de plătit”, a explicat sportivul.

Toate lucrurile astea aduc clar presiune financiară pe umerii noștri, ca sportivi. Într-o săptămână ca asta, cu un premiu de genul ăsta, reușesc să rămân cu ceva, dar până să ajung în momentul ăsta au fost multe cheltuieli, multe săptămâni în care ieșeam pe minus. Cezar Crețu, tenismen român

Nevoit să cheltuie până la 4.000 de euro pentru o singură săptămână

Crețu beneficiază de o bursă oferită de Academia Victor Hănescu, însă chiar și cu acest sprijin trebuie să își gestioneze atent bugetul.

„Sunt recunoscător pentru bursa pe care o primesc de la Academia Victor Hănescu, pentru că pot să ajungă costurile undeva și la 3-4 mii de euro pe săptămână, cu totul.

Asta în cazul în care îți aduci un singur antrenor cu tine. Jucătorii din top 100, din circuitul ATP, au uneori chiar și mai mulți oameni în echipă, dar și premiile lor sunt mai mari”, a explicat Crețu.

Din cauza acestor cheltuieli, românul nu își permite să fie însoțit permanent de echipa sa. Chiar și la Augsburg, unde a cucerit primul trofeu Challenger, a făcut deplasarea fără antrenori.

„Încă am momente când merg singur în turnee. Uite, la Augsburg am fost singur, tocmai din considerentul ăsta.

În cazul ideal, în care aș avea suma financiară acoperită și lucrul ăsta n-ar mai fi un stres, aș fi cu amândoi antrenorii mei și probabil și cu un fizioterapeut .

Dar, în momentul ăsta, la o treime din turnee merg singur”, a mai spus sportivul.

Ce s-ar fi întâmplat dacă pierdea în primul tur: „Aș fi luat în jur de 400 de euro”

Românul a explicat că un eșec în meciul de debut i-ar fi adus doar aproximativ 400 de euro, sumă insuficientă pentru acoperirea tuturor cheltuielilor unei săptămâni de competiție.

„N-ai o garanție a premiului pe care urmează să-l primești. Uite, de exemplu, la turneul de la Augsburg, dacă pierdeam în primul tur, aș fi luat undeva în jur de 400 de euro.

Ceea ce ar fi însemnat că, în cel mai bun caz, îmi acopeream doar costul biletelor mele de avion dus-întors.

Dacă eram cu un antrenor, cu salariul săptămânal pe care îl plătesc și așa mai departe, cu siguranță, dacă aș fi pierdut în primul tur, aș fi ieșit pe minus.

Până undeva în top 200 ATP sunt multe sacrificii pe care noi, ca jucători, trebuie să le facem. E o perioadă în care trebuie să facem tot posibilul să supraviețuim ”, a declarat Crețu.

80.000 de euro, cheltuielile lui Cezar Crețu într-un singur sezon

Costurile unei săptămâni de competiție sunt doar o parte din investiția necesară pentru un sezon întreg.

„Anul trecut, de exemplu, am mers împreună cu antrenorii mei în turnee, am plătit și din banii mei, dar și din bursa pe care o am și am ajuns undeva la 80 de mii, cam acolo.

Nu mi-am făcut un calcul exact, dar anul trecut am ajuns la 80 de mii de euro cheltuiți, ca să-ți dai seama”.

202.500 de euro a câștigat Cezar Crețu din premiile obținute la turneele de simplu și dublu de-a lungul carierei

Bursa oferită de Academia Victor Hănescu acoperă costurile antrenamentelor și o parte dintre deplasări, dar nu este suficientă pentru întregul sezon.

„Mă ajută cu antrenamentele, costul antrenamentelor, și îmi acoperă o parte din turnee. Nu toate turneele, dar o parte. A mai fost nevoie să pun și eu pe lângă, din ce am câștigat anul trecut

E un proiect în care credem împreună, eu și Victor. El, deoarece crede în mine, alege să-mi ofere chestia asta, dar, clar, și eu, la rândul meu, am lucruri pe care, de-a lungul timpului, le dau înapoi la schimb, să zic așa”, a mai spus Creţu.

Cum economisește bani un tenismen profesionist

Tenismenul a recunoscut că a renunțat la anumite turnee din motive financiare și că încearcă să aleagă competiții pentru care deplasările sunt mai accesibile.

„Ce încerci să faci este să-ți distribui fondurile, și-așa limitate, cât mai eficient.

Asta înseamnă să găsești zboruri cât mai aproape de casă, să încerci să joci chiar în România, să stai în hoteluri cu prețuri cât mai mici. Asta ca să poți să compensezi pe altă parte.

Eu, de exemplu, am o mașină de racordat pe care mi-o iau cu mine în turnee. La fiecare turneu, racordarea unei rachete costă 15 euro, cel puțin. Și asta înseamnă, în zilele în care ai meciuri, chiar și trei rachete pe zi. Asta pe lângă salariul antrenorului, mâncare, hotel și așa mai departe Cezar Creţu, tenismen român

Întrebat dacă un sportiv poate încheia financiar pe minus un sezon reușit din punct de vedere sportiv, Crețu a răspuns:

„Mi se pare important, la orice nivel, dar mai ales când nu ești în top, să investești în tine și în dezvoltarea ta, astfel încât să reușești să ajungi în cele din urmă în top, acolo unde sunt bani mai mulți.

Dacă vorbim despre un sportiv disciplinat, care e implicat 100% în proiectul pe care îl are și din care face parte, atunci da, cu siguranță că e posibil”.

„Nici nu se pune problema” să strângă bani pentru un apartament

Crețu spune că a preferat să investească toate resursele disponibile în recuperare și pregătire mentală, colaborând inclusiv cu un specialist olandez.

„Sunt momente când poate n-ai bani să pui deoparte ca să mergi într-o vacanță sau să zici că ai și tu apartamentul tău. Nici nu se pune problema de așa ceva.

Eu, de exemplu, am ales să investesc toți banii pe care i-am avut în recuperare, în preparatorul meu mental, care e olandez. Salariul lui a fost diferit față de al unui antrenor de același gen din România.

Da, e posibil să ajungi pe minus la final de an, dar contează foarte mult și viziunea”, a subliniat sportivul.

Ești forțat de împrejurări să se întâmple lucrul ăsta. Eu am făcut-o cu plăcere și cu încredere și o fac în continuare, pentru că îmi doresc să-mi ofer cele mai bune șanse să ajung la maximum din ceea ce pot Cezar Crețu, tenismen român

Cezar Crețu: „Se pierd multe talente pe drum” din cauza problemelor financiare

Crețu beneficiază de sprijinul Academiei Victor Hănescu încă de la 18 ani, iar acest lucru i-a permis să se pregătească într-un mediu profesionist și să participe la competiții indiferent de rezultatele obținute.

„Am fost foarte norocos. Am parte de bursă din partea Academiei Victor Hănescu încă de la 18 ani.

Asta m-a ajutat foarte mult ca, în perioada respectivă, să pot să mă antrenez într-un mediu profesionist cu Victor și să pot să merg și la turnee, indiferent de rezultatele pe care le aveam.

Dar sunt multe cazuri în care partea financiară, mai ales pentru noi, jucătorii din România, este una dintre cele mai dificile părți de gestionat.

De asta se pierd și multe talente pe drum. Poate chiar și jucătorii care există nu reușesc să facă maximum din potențialul lor, pentru că banii, din păcate, nu le permit. Cu toate că talente există din plin în România”.

230 este cel mai bun loc ocupat de Cezar Crețu în clasamentul ATP, atins pe 31 august 2026. În prezent, românul se află pe poziția 271

În opinia sa, o distribuire diferită a premiilor din tenisul profesionist ar putea ajuta sportivii care încearcă să avanseze în clasamentul mondial.

„Nu zic eu acum care să fie procentele respective, dar cu siguranță niște procente în plus pentru jucătorii aflați între locul 1.000 și 100-200 ar însemna enorm.

Cred că o structură mult mai bine pusă la punct în cadrul federației, în cadrul nostru ca țară, ar ajuta mult mai mult.

Mă refer aici la atragerea de fonduri din partea ministerelor, atragerea de sponsori, poate chiar și legi care să încurajeze pe cei cu firme să vină să ajute sporturile.

Nu zic numai de tenis, mă refer și la oricare alt sport individual și de echipă”, a mai transmis acesta.

Australian Open, următorul mare obiectiv: „Am nevoie să mai fac ceva puncte”

Pe lângă rezultatele sportive, participarea la un turneu de Grand Slam ar putea reprezenta un pas important pentru Crețu și din punct de vedere financiar.

„E un moment frumos pentru orice sportiv să ajungă să joace la Grand Slam. E un moment la care visezi încă de când ești mic.

Odată cu o calificare la Grand Slam, trebuie să spunem și lucrurilor pe nume. Ai parte de o vizibilitate mai mare.

Premiile pe care le câștigi când ajungi la Grand Slam sunt mai mari, cel puțin în calificări. E o diferență față de ce câștigi în circuitul ITF și în circuitul Challenger.

Nu mai vorbim că există posibilitatea să ajungi chiar și pe tabloul principal, unde deja știm foarte bine că e vorba despre cu totul alte sume.

Pot fi momente care să te ajute și ca încredere, și din punct de vedere financiar”.

Obiectivul meu este să reușesc să rămân ancorat în procesul pe care l-am început împreună cu echipa mea. Să mă țin de el cât mai bine. Apoi, performanțele vor urma ca rezultat al unui proces bun. Cu siguranță că îmi doresc să joc la Australian Open. Am nevoie să mai fac ceva puncte până atunci și, ulterior, să ajung să joc la toate cele patru turnee de Grand Slam Cezar Crețu, tenismen român

România a învins Indonezia în Cupa Davis. Cezar Crețu a adus primul punct

Interviul acordat de Cezar Crețu pentru GOLAZO.ro a fost realizat înaintea confruntării cu Indonezia, din primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis, disputată la Jakarta, pe 18 și 19 septembrie.

Crețu a deschis întâlnirea cu o victorie împotriva lui Gunawan Trismuwantara, scor 6-2, 6-4.

Radu Papoe a câștigat apoi al doilea meci de simplu, în fața lui Rafalentino Ali Da Costa, scor 6-7 (5), 6-1, 6-2, iar România a încheiat prima zi în avantaj, scor 2-0.

Victoria a fost confirmată sâmbătă, 19 septembrie, în meciul de dublu, câștigat de perechea Ștefan Haită / Radu Țurcanu în fața cuplului Rafalentino Ali Da Costa / Ethan David Zapp, scor 6-2, 6-1.

Într-un meci fără miză, Gabriel Ghețu l-a învins cu 7-6(2), 7-6(1) pe Lucky Kurniawan.

România s-a impus astfel cu 4-0 în fața Indoneziei și s-a calificat în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, programat în 2027.

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