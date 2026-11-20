Valeriu Iftime a decis să-l demită pe Marius Croitoru după remiza cu FC Voluntari, scor 3-3.

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Botoșani a fost egalată după ce a încasat 3 goluri în doar 9 minute, deși a condus cu 3-0 pe tabelă, ajungând astfel la 5 meciuri consecutive fără victorie.

Valeriu Iftime: „Va trebui să-l schimbăm, nu cred că mai pot să-l țin”

Acum, finanțatorul moldovenilor nu mai poate tolera situația în care a ajuns echipa și plănuiește să-l înlocuiască pe Marius Croitoru cu un antrenor spaniol.

„Avem multe discuții. Am fost și în vestiar, am vorbit cu băieții ăștia, credeam că au ieșit din pasa asta proastă până la urmă.

Să știți că aveam așa o inimă foarte ruptă, dimineață, pentru Croitoru. Va trebui să-l schimbăm acum, nu cred că mai pot să-l țin.

(n.r. - Cu cine îl schimbați?) Avem o variantă, sunt mai multe, dar întâi vreau să văd dacă-mi răspunde. Un antrenor străin va fi, este spaniol. Sper să vină.

Îmi pare foarte rău pentru lucrurile din seara asta, pentru că la 3-0 echipa a jucat și apoi nu am mai înțeles.

Nu știu dacă a schimbat prost (n.r. - Croitoru), nu mai contează. Nu știu dacă ne mai scoate cineva din letargia asta, din frica asta. Pentru că noi aveam 3-0, dar ei dominau cumva”, a spus Iftime, pentru Botoșăneanul TV.

Dacă va fi demis, Marius Croitoru ar deveni al cincilea antrenor schimbat în acest sezon de Superliga, după António Folha (CFR Cluj), Stjepan Tomas (Oțelul), Marius Baciu (FCSB) și István Szabó (Csikszereda).

Botoșani a adunat doar 16 puncte în 16 etape și poate cădea pe loc de baraj dacă FC Argeș se va impune în partida cu FCSB.

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