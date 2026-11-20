Issouf Macalou (27 de ani) a vorbit despre scandările rasiste auzite în timpul partidei dintre Farul Constanța și U Cluj, câștigată de ardeleni, scor 3-2, în etapa #16 a Ligii 1.

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Partida de la Ovidiu a fost întreruptă timp de două minute, în minutul 85.

Issouf Macalou, după Farul - U Cluj: „ I-am spus arbitrului să oprească jocul”

La finalul întâlnirii, fotbalistul formației pregătite de Cristiano Bergodi a explicat motivul pentru care el și colegii săi au fost nervoși în ultimele momente ale partidei.

„Eu și colegii mei am auzit câteva lucruri rasiste și nu e OK să auzim așa ceva în 2026. De asta am fost puțin nervoși la finalul partidei, dar rezultatul a fost foarte bun pentru noi.

Nu putem accepta astfel de lucruri. Am vorbit cu arbitrul, i-am spus să oprească jocul. Au și ei un jucător de culoare în echipa lor și nu înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva.

Este rușinos că se întâmplă așa ceva pe un stadion de fotbal în 2026. Nu e normal, nu putem accepta”, a declarat Issouf Macalou, la Digi Sport.

Este o victorie foarte importantă pentru noi. Farul este o echipă bună, a jucat foarte bine. Erau aproape de noi, dar am reușit să îi punem puțin la distanță Issouf Macalou, fotbalistul Universității Cluj

Sabău a minimizat incidentul: „Nu s-a exagerat”

Deși jucătorii lui U Cluj au fost deranjați de scandările rasiste, Ioan Ovidiu Sabău nu a considerat incidentul atât de grav.

„Se întâmplă. Probabil că și eu am înțeles anumite lucruri greșit. Tony Njike a reușit să îi liniștească, să comunice cu ei.

Sunt niște reacții, probabil în timpul jocului mai sunt și obosiți, supărați, dar nu s-a exagerat cu absolut nimic”, a declarat Sabău.

Nu este primul incident de acest fel semnalat la Ovidiu în această lună.

Pe 7 noiembrie, la partida dintre Farul și Rapid, o parte dintre suporterii constănțeni au scandat mesaje rasiste, deși fotbaliștii celor două echipe intraseră pe teren cu tricouri inscripționate cu mesajul „Stop rasismului”

29 de puncte a acumulat Universitatea Cluj după victoria de la Ovidiu. Ardelenii au urcat pe locul 4 în Liga 1, la cinci puncte peste Farul Constanța

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