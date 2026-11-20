Farul - U Cluj 2-3. Alexandru Chipciu (37 de ani) a reacționat la finalul partidei de la Constanța.

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Veteranul ardelenilor a explicat tensiunile din ultimele momente ale jocului, unde a fost implicat într-un conflict cu unul dintre fanii prezenți în tribune.

Farul - U Cluj 2-3 . Alexandru Chipciu: „ Dacă-l prindeam, îl omoram”

Chipciu susține că a fost scuipat și înjurat de un suporter advers și a avut o reacție necontrolată la adresa acestuia, la flash-interviu.

„M-a scuipat un hominid din tribună și m-a înjurat de morți, de familie. Și m-am enervat puțin. Și asta a fost. Ne-am mai certat puțin pe aici, e normal, am înțeles.

Nu știu dacă domnul e de la Farul, dar a zis că e normal să se te înjure de copii, de familie, că asta e meseria. Asta e meseria mea, m-a înjurat de morți, de familie și de tot. Dacă îl prindeam, îl omoram, cred.

Cred că au fost și ceva strigăte rasiste. Și Macalou mi-a zis că e galeria, nu știu, ceva de genul ăsta. Apoi arbitrul au oprit meciul.

Clar, nu suntem de acord cu așa ceva. Apoi a fost și golul, i-am spus și lui Poulolo să vină de acolo, că după aceea se inflamează și mai tare lucrurile. Și cam atât.

În rest, cred că a fost un meci greu, echilibrat. E și vântul, trebuie să vorbești la meteo, să-ți zică cum e vremea, că Alibec a fost mai bun decât mine la vreme. Vântul parcă era din toate părțile împotriva noastră.

Dar e o victorie grea, Farul e o echipă care e mult schimbată în bine față de anul trecut. A venit domnul Sabău, știm ce valoare are ca antrenor.

Farul oricum are stilul ăsta de a juca fotbal. Și au jucat fotbal, cred că e prima înfrângere a lor acasă. Și ne bucurăm, ne-am luptat. Nu știu, sincer, dacă meritam sau nu să câștigăm, dar pe teren parcă eram mai agresivi”, a declarat Chipciu, la Digi Sport.

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