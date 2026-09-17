Situația disperată a lui Olaru Ce se întâmplă cu Union Saint-Gilloise în Europa League. Care e sursa problemelor
Olaru are un gol și un assist în 6 meciuri la Union. Foto: Imago
Europa League

Situația disperată a lui Olaru Ce se întâmplă cu Union Saint-Gilloise în Europa League. Care e sursa problemelor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 16:38
  • Darius Olaru nu știe unde va juca meciul Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer-Sheva. Și nimeni nu știe la clubul belgian. Toată țara îl refuză.  
  • Marea problemă a lui USG e legată de israelieni. Unde ar putea disputa până la urmă partida din Europa League.
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Darius Olaru și Union Saint-Gilloise ar trebui să joace în acest sezon toate meciurile de acasă, în Europa League, pe arena Den Dreef, din Leuven, la 30 de kilometri de Bruxelles. Nu poate juca pe stadionul său din capitală, „Joseph Marien”.

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Meciul lui Olaru nu poate avea loc la Leuven. Primarul refuză jocul cu Hapoel

O partidă a devenit problemă națională în Belgia. Cea cu Hapoel Beer-Sheva, pe 22 octombrie, în etapa a 3-a EL. Pentru că primarul orașului Leuven, Mohamed Ridouani, refuză să primească echipa israeliană, susținând că nu poate asigura securitatea.

„Union este binevenită aici, dar acest meci implică o formație israeliană și sunt consecvent.

Olaru s-a transferat la Union de la FCSB pentru numai 3 milioane de euro. Foto: Imago Olaru s-a transferat la Union de la FCSB pentru numai 3 milioane de euro. Foto: Imago
Olaru s-a transferat la Union de la FCSB pentru numai 3 milioane de euro. Foto: Imago

În trecut, am respins naționala feminină a Belgiei, nu i-am permis să joace împotriva Israelului aici, fiind nevoită să se mute.

Din motive de siguranță publică, am precizat clar că nici acest duel nu poate avea loc la Leuven”, a declarat Ridouani.

Olaru ar putea înfrunta Hapoel în Germania sau Olanda. Și fără spectatori

Directorul general al lui Saint-Gilloise, Philippe Bormans, nu a găsit niciun alt oraș în Belgia care să accepte confruntarea cu Hapoel.

„Am contactat toate cluburile, toate orașele, dar e imposibil să organizăm acel meci”, a afirmat Bormans, potrivit Voetbalprimeur.be. A primit peste tot același răspuns negativ.

Bormans, CEO-ul lui Union. Foto: Imago Bormans, CEO-ul lui Union. Foto: Imago
Bormans, CEO-ul lui Union. Foto: Imago

Olaru și coechipierii săi vor fi obligați să joace împotriva lui HBS în străinătate. Acasă, dar în altă țară.

Două variante par posibile: Germania și Olanda. Directorul clubului precizează: „Sunt șanse foarte mari ca meciul să se dispute cu porțile închise”.

Nu doar în străinătate, ci și fără spectatori. Pentru Union, o partidă care nu mai poate fi considerată pe teren propriu.

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