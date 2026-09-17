Uimitoarea tentativă de corupere a arbitrului Ce a încercat antrenorul unei echipe din prima ligă!

Lukas Podolski, campion mondial cu Germania, actualul patron al clubului Gornik Zabrze, a protestat dur după ce un antrenor din elita Poloniei, Adrian Siemieniec, a cerut arbitrului un ajutor în timpul meciului.

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Acest caz s-a întâmplat în prima ligă poloneză la sfârșitul sezonului trecut și federația de la Varșovia anchetează.

Cel acuzat este Adrian Siemieniec, are doar 34 de ani și antrenează Jagiellonia Bialystok. În 2023, debuta în fotbalul profesionist și chiar de la primul sezon cucerea titlul în Ekstraklasa, trofeu urmat în vara lui 2024 de Supercupa Poloniei.

Antrenorul Siemieniec i-a cerut arbitrului să-l ajute în timpul meciului

Stagiunea trecută, galben-roșii au încheiat pe locul 3. Exact acel campionat este în discuție.

Potrivit Sportowe Fakty, Siemieniec l-ar fi contactat pe arbitrul Arkadiusz Kamil Wojcik pentru a convinge un alt „central” să-l ajute în timpul unei partide.

Adrian Siemieniec, antrenor la Jagiellonia de trei ani. Foto: Imago

Meciul era GKS Katowice - Jagiellonia 2-2, disputat pe 17 mai. Ce voia antrenorul: ca arbitrul Pawel Raczkowski, care conducea întâlnirea, să vină la marginea terenului și să-l avertizeze când unul dintre jucătorii săi urma să ia un cartonaș galben pentru a-l înlocui.

Siemieniec: „Îmi asum responsabilitatea pentru greșeală”

Când s-a aflat, Siemieniec și-a cerut scuze: „Din păcate, nu pot da timpul înapoi, deși cu siguranță mi-ar plăcea.

Am tras concluziile și singurul lucru pe care îl pot face acum este să-mi asum responsabilitatea pentru greșeală și să muncesc mai mult pentru a recâștiga încrederea întregii comunități fotbalistice din Polonia.

Promit că voi face tot posibilul ca acest lucru să se întâmple”, a comentat el pe Instagram. Dar investigația continuă. Și scandalul. Și protestele.

Podolski: „Nu este vorba despre un singur meci. E întregul sistem”

Cel mai aprins a fost Lukas Podolski. Campion mondial cu Germania în 2014, fostul atacant de origine poloneză și-a încheiat cariera la Gornik Zabrze și tot acolo e acum, la 41 de ani. Patronul clubului.

Lukas Podolski a devenit principalul acționar la Gornik pe 21 mai 2026. Foto: Imago

„Nu voi lăsa pe nimeni să mă convingă că problema arbitrajului polonez este un singur SMS. Pentru că nu e așa.

Nie dam sobie wmówić, że problemem polskiego sędziowania jest jeden SMS. Bo nie jest. Tak jak napisałem ostatnio, trzeba szukać dużo głębiej i znowu celowo zabieram głos po zwycięstwie, bo tu nie chodzi o jeden mecz czy kilka złych decyzji. Chodzi o cały system, który spowalnia… — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) September 16, 2026

Trebuie să te uiți mult mai profund, nu este vorba despre un singur meci sau câteva decizii proaste. E întregul sistem care încetinește dezvoltarea ligii poloneze”, a scris Podolski pe social media.

În cei cinci ani de când sunt la Gornik, au existat probleme cu arbitrajul. Cu VAR. Cu abordarea meciurilor. Cu întregul sistem. Ar trebui să ne concentrăm asupra acestui lucru și să facem în sfârșit ceva în privința asta, nu doar pentru că cineva a declanșat un scandal cu un SMS Lukas Podolski, patron Gornik Zabrze

Podolski: „Acum e ușor să mușamalizezi toate aceste probleme”

Germanul în vârstă de 41 de ani a completat: „Acum e ușor să mușamalizezi toate aceste probleme pe care fiecare le-a adunat în propria curte după ce antrenorul Siemieniec a ajuns pe prima pagină a ziarelor. Și-a cerut scuze și s-a închis cazul”.

Comisiile federale trebuie să se ocupe de această problemă, iar asta e bine, fiindcă e nevoie ca astfel de situații să fie explicate. Dar ce se va întâmpla atunci? Un caz de mare importanță va fi rezolvat, iar întregul sistem va rămâne așa cum era Lukas Podolski, patron Gornik Zabrze

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