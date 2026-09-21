David Popovici a ales să-și petreacă o parte din vacanță în România, departe de aglomerația marilor orașe și a destinațiilor turistice.

Multiplul campion la natație a ajuns în zona Transilvaniei și a publicat imagini din timpul escapadei sale pe rețelele sociale.

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Sportivul s-a oprit la Șapartoc, în județul Mureș, în apropiere de Sighișoara, într-o zonă traversată de Via Transilvanica.

Popovici a indicat pe rețelele sociale locația unde a fost cazat, într-un cadru rural. Imaginile publicate de înotător surprind peisajul și atmosfera tradițională a zonei: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”.

Vacanța în România vine după un sezon competițional important pentru Popovici.

În luna august, sportivul vorbea despre planurile sale de a descoperi mai mult din țară și menționa Via Transilvanica, Transalpina și Transfăgărășanul printre locurile pe care voia să le viziteze: „Vreau să descopăr mai mult din România”.

Via Transilvanica traversează România pe aproximativ 1.600 de kilometri, de la Putna până la Drobeta-Turnu Severin, trecând prin zece județe și mai multe regiuni istorice. Traseul pune accent pe natură, patrimoniu și comunitățile rurale de pe parcurs.

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