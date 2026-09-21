Ionuț Radu (29 de ani) a vorbit despre meciul cu Suedia, care va avea loc vineri, 25 septembrie, în Liga Națiunilor, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1.

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Radu a făcut declarațiile la Mogoșoaia, unde naționala a organizat un antrenament deschis publicului. Aproape 500 de suporteri, majoritatea copii, au venit să-i întâlnească pe fotbaliști și pe noul selecționer, Gheorghe Hagi.

Ionuț Radu a vorbit despre abordarea României în Liga Națiunilor: „Trebuie să închidem capitolul Mondialului”

Întrebat câte puncte își propune România să obțină în următoarele patru meciuri, portarul a explicat că echipa nu și-a stabilit un obiectiv numeric.

„Ne-am propus să luăm fiecare meci în parte, să-l pregătim cât de bine putem. Încercăm să dăm tot ce avem mai bun din primul meci și vom vedea. La finalul fiecărui meci vom trage concluziile, dar sunt 100% convins că vom da totul.

Cred că avem nevoie de încredere, să avem încredere în noi, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat. Pentru mine a fost o dezamăgire foarte mare că nu am reușit să ne calificăm la Mondial, dar trebuie să închidem capitolul ăsta acum.

Trebuie să luăm totul ca pe un nou început. Echipa asta are foarte multă calitate și, cel mai important, suntem un grup foarte unit. Ne cunoaștem de foarte mult timp și cred că acesta este cel mai important lucru: să avem încredere în noi”, a spus portarul.

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Radu a fost întrebat și despre atacanții suedezi Alexander Isak și Viktor Gyokeres:

„Toți joacă la un nivel foarte, foarte înalt. Noi trebuie să ne facem jocul, să intrăm cu încredere și să jucăm ce știm”.

Portarul nu a participat la reunirea lotului din luna mai, dar a precizat că discutase încă de atunci cu noul selecționer.

„Pentru noi, ca jucători, este o onoare enormă să ne antreneze o legendă atât de mare a României.

Îl urmăm în tot ceea ce ne cere și sperăm să putem să-l mulțumim din punct de vedere fotbalistic.

Este o plăcere și o onoare pentru mine să vin la echipa națională. Responsabilitatea este a grupului, pentru că trebuie să aducem o bucurie țării și suporterilor, începând de la meciul cu Suedia”, a mai spus portarul.

Radu a vorbit și despre mesajele prin care Hagi încearcă să le transmită încredere jucătorilor.

Este important, este un impuls pentru noi și ne motivează pe zi ce trece. În fiecare zi avem câteva fraze prinse pe perete, la care ne uităm și care ne motivează Ionuţ Radu, internaţional român

Ionuţ Radu, despre Florin Prunea și meciul cu Suedia de la Mondialul din 1994

Discuția a ajuns și la sfertul de finală dintre România și Suedia de la Campionatul Mondial din 1994. Întrebat dacă își propune să-l „răzbune” pe Florin Prunea, Radu a respins ideea.

„De ce trebuie să-l răzbun? E un meci. Se întâmplă să greșești, mai ales ca portar.

A fost apogeul fotbalului românesc. A fost o dezamăgire mare pentru România, dar, vă dați seama, noi încercăm să ajungem, ușor, ușor, pe cât se poate, la acel nivel”.

În privința șanselor de a participa în viitor la un Campionat Mondial, portarul a spus: „Sută la sută! Sunt convins”.

Aproape 500 de suporteri au venit la antrenamentul naționalei

La Mogoșoaia, tricolorii au oferit autografe și s-au fotografiat cu suporterii, apoi au început ședința de pregătire condusă de Gheorghe Hagi.

Fanii au putut urmări primele 15 minute ale antrenamentului.

„Este important să-i avem alături și este foarte bună inițiativa naționalei.

Știu că nu au fost rezultatele pe care și le doreau în ultima perioadă, dar noi încercăm la fiecare selecție să facem totul cât mai bine și să-i mulțumim”, a spus Radu.

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