Încă un internațional la U Cluj După Nicolae Stanciu, ardelenii ar fi ajuns la un acord și cu un fundaș al României +16 foto
Echipa națională. Foto: Sportpictures
Superliga

Încă un internațional la U Cluj După Nicolae Stanciu, ardelenii ar fi ajuns la un acord și cu un fundaș al României

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 23:41
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 23:41
  • Universitatea Cluj pregătește o nouă mutare importantă pentru a doua parte a sezonului.
  • După informațiile potrivit cărora Nicolae Stanciu (33 de ani) ar fi ajuns la un acord cu „șepcile roșii”, clubul ar fi rezolvat și transferul unui alt component al echipei naționale.
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Echipa lui Cristiano Bergodi ocupă locul 5, cu 15 puncte după 9 meciuri disputate, având un joc mai puțin.

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După Nicolae Stanciu, U Cluj ar fi ajuns la un acord cu un fundaș al naționalei

U Cluj ar fi ajuns la un acord cu Andrei Burcă (33 de ani), fundașul central al formației chineze Yunnan Yukun. Internaționalul român ar urma să revină în Superliga în iarna lui 2027.

Burcă încă are contract cu Yunnan Yukun până pe 31 decembrie 2026. Despre o posibilă venire a sa la U Cluj, alături de Nicolae Stanciu, s-a vorbit încă din aprilie.

Întrebat atunci despre cei doi internaționali, președintele clubului, Radu Constantea, nu a confirmat negocierile și a invocat salariile ridicate ale acestora.

46 de meciuri
a disputat Andrei Burcă pentru naționala României. Fundașul a câștigat trei titluri în Superliga, toate cu CFR Cluj

Atât Nicolae Stanciu, cât și Andrei Burcă, au fost convocați de selecționerul Gheorghe Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor.

FOTO. Ucraina - România 0-3, la EURO 2024, partidă în care Andrei Burcă a fost integralist

România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)

Galerie foto (16 imagini)

România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
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Burcă a evoluat în România pentru Aerostar, SC Bacău, FC Botoșani și CFR Cluj.

În vara lui 2023, fundașul a plecat de la CFR Cluj la Al-Okhdood, în Arabia Saudită.

A mai jucat la Bani Yas, în Emiratele Arabe Unite, iar din 2025 evoluează la Yunnan Yukun.

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